Gremios de docentes bonaerenses anunciaron un paro de tres días tras las vacaciones de invierno

Ante el estancamiento en las negociaciones salariales, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó hoy a un paro de 72 horas a partir del lunes con movilización, de modo que verá afectado el comienzo de clases tras las vacaciones de invierno.

La medida de fuerza fue anunciada en un duro comunicado de prensa firmado por los cinco sindicatos que integran el Frente, al no existir acuerdo con el Gobierno de la provincia por el reclamo salarial.



“Por salarios congelados desde 2017. El FUDB anuncia el no inicio con paro de 72 horas”, señalaron SUTEBA, SADOP (privados), Federación de Educadores Bonaerenses, AMET (Enseñanza técnica) y UDOCBA.



Advirtieron que “a pesar de la predisposición y la buena fe de los gremios que integramos el FUDB para continuar dialogando, mediante la solicitud de un cuarto intermedio el lunes 23 del corriente, fue rechazada públicamente en reiteradas oportunidades por el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas”.



Al finalizar la reunión del lunes, los gremios rechazaron la oferta del 15% de incremento más un 1,7% de ajuste por material didáctico, con la posibilidad de retomar el diálogo en agosto para continuar las negociaciones.



En ese contexto, los sindicalistas docentes pidieron una nueva convocatoria antes del final del receso invernal, para evitar el paro.



Sin embargo, el ministro de Asuntos Públicos, Federico Suárez, aclaró que no iba a existir un nuevo llamado a paritarias y que la propuesta era retomar el diálogo en agosto.



Al respecto, los sindicatos del Frente consideraron que la falta de una nueva convocatoria es “una muestra más del desinterés” de la gobernadora María Eugenia Vidal por destrabar el conflicto.

“Informamos que luego de esperar 94 días, mediante dos cautelares, la Justicia obligó al Gobierno a convocar a los Docentes. En un nuevo simulacro de negociación paritaria nos presentaron una oferta del 15%, muy lejos de la necesidad del bolsillo de los docentes”, afirmaron los gremios.



En el mismo comunicado, pidieron a la mandataria bonaerense que “sea responsable y garantice las condiciones dignas de enseñar y aprender”.



La secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, sostuvo: “El año pasado la paritaria se firmó el 4 de Julio y nos comprometimos a empezar a discutir en Noviembre. No se cumplió”.



En declaraciones al canal A24, subrayó: “Está en manos de la Gobernadora que lo que puede suceder el lunes, martes y miércoles, no suceda”.