Advierten que se multiplican los casos de falsos médicos

La contratación de falsos médicos en el hospital municipal de Cañuelas encendió la alarma sobre una práctica que se vuelve habitual en la Provincia de Buenos Aires, según alertan diferentes entidades de profesionales.

Las autoridades del centro de salud del municipio bonaerense de Cañuelas separaron a los dos brasileños que se hacían pasar por médicos, mientras que revisaron todos los legajos del personal y cuatro miembros más fueron dados de baja por no disponer de “documentación habilitante”.



Desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) señalaron que entre los casos de falsos profesionales “los más graves implican el robo de matrícula e identidad, es decir que usan el nombre y apellido de otro y se presentan como verdaderos médicos”.



Eso fue lo que ocurrió en el hospital municipal Angel Marzetti de Cañuelas, donde los dos brasileños apuntados, Felipe Nori Haggi Lacerda y Thais Soares Costa, utilizaban una identidad apócrifa.



Ambos fueron denunciados penalmente por estafa, falsificación de documento público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores.



De hecho, confiaron al Diario Popular, es común que haya “médicos de otros países de Latinoamérica que vienen a la Argentina y no hacen la reválida del título y otro médico, por lo general un compatriota suyo, le presta la matrícula”.



En este caso, los acusados cobraban salarios superiores a los cien mil pesos por mes haciendo guardias -cinco mil pesos cada una de lunes a viernes y seis mil los fines de semana-, carecían de diploma habilitante y usaban las identidades de Joao Peixoto Dos Santos Neto y Sonia Banhuki Galvao, respectivamente.



En AMRA indicaron que “la proliferación de médicos con matrículas ‘truchas' es un delito gravísimo que desde hace mucho tiempo venimos denunciando e incluso nosotros mismos estamos investigando”, mientras alertaron que en los últimos tiempos se produjeron varias decenas de casos en la Provincia.



“Velamos por la salud y la integridad de nuestros profesionales, pero en este caso, además, advertimos a los pacientes. Por ello es fundamental que el gobierno provincial asuma la responsabilidad sobre este terrible delito”, señalaron, sobre la necesidad de controles por parte del Ministerio de Salud bonaerense.



Tras el último episodio, registrado en Cañuelas, autoridades de la Dirección, la Administración y la Asesoría Legal emitieron un comunicado en el que precisaron: “Se han revisado todos los legajos personales de cada uno de los profesionales que trabajan en este hospital y unidades sanitarias, dando fe que cada uno de ellos a la fecha cuenta como corresponde con su Matrícula Provincial al día y están inscriptos en el Colegio de Médicos del Distrito III-Morón, quienes avalan la legalidad de cada uno de los profesionales que prestan atención médica en el distrito”.



En la misiva señalaron que Felipe Nori fue denunciado no solo por haber utilizado una identificación falsa, sino además por “falsificación de documento público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores”, de igual modo que la también brasileña Thais Soares Costa.



A su vez, confiaron que “se dieron de baja los contratos de cuatro miembros del personal profesional por no haber acreditado la documentación correspondiente” y resaltaron también que “se ha solicitado que se investigue si alguno de los alcanzados por esta medida ha usurpado identidad, título y matrícula médica”.



Las autoridades requirieron, asimismo, una “ampliación de la investigación a los centros de salud públicos y privados, en especial del Distrito III”, para determinar si estas cuatro personas dadas de baja junto con las otras dos anteriormente denunciadas “han utilizado documentación apócrifa en otros ámbitos”.