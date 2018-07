Salud Pública y Zoonosis del Municipio sostuvieron un operativo especial en el delta sanfernandino

Las Unidades Móviles y stands de la Comuna volvieron a la zona de Nueva Esperanza, sobre el Arroyo Carabelas. Allí los vecinos isleños pudieron acceder en formar totalmente rápida, eficaz y gratuita a los servicios de Salud Pública, Zoonosis y Medio Ambiente. Además, hubo capacitaciones en Salud Sexual y Reproductiva y un curso sobre recetas económicas.



Una de las políticas más exitosas lanzadas bajo la gestión del Intendente Luis Andreotti es el programa ‘El Municipio en tu Barrio', que acerca en forma itinerante los distintos servicios que ofrece en forma gratuita la Comuna al vecino. Todas las semanas, stands de Atención al Vecino y Unidades Móviles de Zoonosis y Salud Pública sostienen operativos integrales en todo el distrito.



Periódicamente, el programa llega al área insular de San Fernando para facilitarles el acceso a los servicios itinerantes a los habitantes isleños. El último operativo tuvo lugar en la zona de Nueva Esperanza, sobre el Arroyo Carabelas.



El Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, explicó: “Estamos en la región más noroeste de la reserva de biosfera llevando adelante este operativo desde la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, bajo las directrices del Intendente Luis Andreotti, quien nos pide que trabajemos muy fuerte en lo que es prevención”.



“Hoy es un nuevo operativo –agregó- donde participa Zoonosis, con castración y vacunación de mascotas; hay una charla de Salud Sexual y Reproductiva; y tenemos una capacitación sobre recetas económicas; y programas de Salud Pública y Medio Ambiente. Los vecinos lo reciben muy bien, con mucho gusto y participando muy bien de todo lo que estamos ofreciendo”.



Por su parte, el Director General de Zoonosis, Dr. Hernán Zubizarreta, sostuvo que “el operativo viene entre dos y tres veces por año, y nos reciben muy bien para hacer uso de todos los servicios del Municipio; de otra manera, para castrar a sus animales deberían trasladarse hasta continente, lo que es costoso y un viaje muy grande, entonces aquí estamos con Castración y Vacunación Antirrábica en lo que fue una movida muy importante de gran convocatoria”.



Los vecinos aprovecharon la oportunidad para castrar y vacunar a sus mascotas, y participar de las capacitaciones ofrecidas por el personal del Municipio. La sanfernandina Vanina consideró que “esta bueno, yo vine a castrar a mi perro y la verdad que se lo recomiendo a otros vecinos”. El vecino Walter se acercó con su perra. “Vine a traerla porque quería castrarle para que no haya problemas si tiene cachorros. Es importante que vengan porque si no tenemos posibilidad de llevarlos. Lo recomiendo porque es para cuidar a las mascotas”, comentó.



Otro isleño, Adrián, compartió su experiencia: “En mi caso vine a castrar un gato macho. Por el tema de las peleas cuando entran en celo, hay que hacerlo, Me parece espectacular que vengan porque para que vayamos al continente cuesta dinero y tiempo, y además, tiene un gran costo esta operación en una clínica veterinaria. Sirve mucho que vengan a la zona”.



Finalmente, el vecino Marcelo, destacó que “es muy importante que venga la gente que vacuna a los animales porque a nosotros nos cuesta salir de acá; es muy necesario que vengan con todos estos servicios y recomiendo a todos a que se acerquen porque sirven mucho estos operativos”.