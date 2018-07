Escándalo por médicos falsos en el hospital de Cañuelas: dos casos denunciados y otros cuatro bajo investigación

Un escándalo por la contratación de falsos médicos en el hospital municipal de Cañuelas estalló en las últimas horas en esa ciudad bonaerense, donde dos casos ya fueron denunciados ante la Justicia y al menos otros cuatro se encontraban bajo investigación.



Autoridades del sanatorio "Dr. Ángel Marzetti" informaron a la prensa que, tras comprobarse que allí trabajaban dos médicos "truchos", se revisaron todos los legajos del personal y cuatro miembros más del hospital fueron dados de baja por no disponer de "documentación habilitante".



De inmediato, comenzó una investigación para determinar si esos cuatro contratados eran realmente médicos recibidos y si también usaban una identidad apócrifa, como el caso de los brasileños Felipe Nori Haggi Lacerda y Thais Soares Costa.



Ambos fueron denunciados penalmente por estafa, falsificación de documento público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores, se informó a la prensa.



Los dos brasileños, que cobraban salarios superiores a los 100.000 pesos por mes haciendo guardias, carecían de diploma habilitante y usaban identidades de Joao Peixoto Dos Santos Neto y Sonia Banhuki Galvao, respectivamente.



Ambos realizaban guardias en distintas unidades sanitarias del municipio de Cañuelas y percibían salarios de 5.000 pesos cada una de lunes a viernes y $6.000 los fines de semana, según se supo en las últimas horas.



En medio del escándalo, autoridades de la Dirección, la Administración y la Asesoría Legal del Ente Descentralizado Hospital "Dr. Ángel Marzetti" buscaron llevar tranquilidad a la población de esa ciudad, ubicada en la zona sur del tercer cordón del Conurbano bonaerense.



"Se han revisado todos los legajos personales de cada uno de los profesionales que trabajan en este hospital y unidades sanitarias, dando fe que cada uno de ellos a la fecha cuenta como corresponde con su Matrícula Provincial al día y están inscriptos en el Colegio de Médicos del Distrito III-Morón, quienes avalan la legalidad de cada uno de los profesionales que prestan atención médica en el distrito", indicaron en un comunicado.



También señaló el hospital que Felipe Nori fue denunciado, no solo por haber utilizado una identificación falsa, sino además por "falsificación de documento público, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores", de igual modo que la también brasileña Thais Soares Costa.



A su vez, "se dieron de baja los contratos de cuatro miembros del personal profesional por no haber acreditado la documentación correspondiente", señaló el comunicado.



También "se ha solicitado (que) se investigue si alguno de los alcanzados por esta medida ha usurpado identidad, título y matrícula médica".



Se requirió, asimismo, una "ampliación de la investigación a los centros de salud públicos y privados, en especial del Distrito III", para determinar si estas cuatro personas dadas de baja junto con las otras dos anteriormente denunciadas "han utilizado documentación apócrifa en otros ámbitos".



Finalmente, dijo el sanatorio que "pone a disposición de quien lo quiera verificar la nómina de médicos que forman parte del plantel profesional del hospital y unidades sanitarias con su número de matrícula, para dar seguridad y tranquilidad a la población" de Cañuelas y sus alrededores.