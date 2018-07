Se suicido una niña de 12 y se cree que fue inducida por un juego

Una niña de 12 años se suicidó colgándose de un árbol en el fondo de su humilde vivienda de la localidad de Ingeniero Maschwitz, en el partido bonaerense de Escobar y se investiga si lo hizo realizando “una prueba extrema” del Juego del Momo.

La chica filmó toda la secuencia previa con su teléfono celular y en ese sentido, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un suicidio inducido.



Si bien aún no se tienen demasiadas precisiones sobre lo sucedido, las imágenes de la nena siguiendo ciertos pasos que alguien le estaría indicando hasta que empieza con la autoasfixia, atando una sábana a su cuello hasta ahorcarse, están siendo analizadas por los peritos.



En principio, publica el Diario Popular, las sospechas apuntan a un adolescente de 18 años, al que la víctima habría conocido por las redes sociales, pero que todavía no pudo ser localizado.



Al mismo tiempo se comenzó a profundizar en la posibilidad de estar en presencia de una desgraciada situación vinculada con el Juego del Momo de origen japonés y que ha generado conmoción por sus nefastas consecuencias en varios países de Europa.



El juego del Momo, se viralizó por la mensajería WhatsApp y persigue objetivos que afectan a sus usuarios, tanto por el robo de sus identidades, como en fijar retos personales que pueden terminar en este tipo de tragedias.



Según trascendió, la niña de nombre Selene, fue hallada en la noche del domingo por su hermano mayor colgada de un árbol en el fondo de su casa, ubicada en las calles Nahuel Huapi y Evaristo Carriego del populoso barrio Doña Justa de Ingeniero Maschwitz, mientras que a un costado, quedo tirado su teléfono celular.



En la vivienda los más chicos de una familia numerosa dormían si advertir que estaba ocurriendo.



La madre se había ausentado y al regresar se encontró con ese terrible cuadro, con su hija ya fallecida y un grupo de vecinos solicitando auxilio de manera desesperada.



Personal de la comisaria 2da. de Escobar tomo intervención en el hecho, cuya investigación fue derivada al Juzgado de Menores de Zárate-Campana, donde ya se cuenta con una serie de elementos, considerados claves para poder avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.



“Se secuestró el celular, donde están las filmaciones y los diálogos por el chat de WhatsApp. Y ahora se busca al supuesto adolescente con el que intercambiaba esos mensajes, con la intención de subirlo a las redes sociales, como parte de un reto de lo que sería el Juego del Momo”, se indicó.



Los compañeros de la escuela, los del barrio y con los que la víctima compartía los ensayos de una murga aún no pueden creer lo ocurrido y la mayoría conoce o tuvo acceso a que la nena filmó su propia muerte.



En tal sentido, los docentes y autoridades educativas, junto a funcionarios municipales, acudieron para brindarle contención psicológica a ese grupo de chicos, muchos de los cuales asistieron este martes al sepelio de Selene.



El cuerpo de la niña recién fue entregado a su familia, cerca de la medianoche del lunes, tras ser sometido a la autopsia, que determinó que el deceso se habría producido ante la asfixia por estrangulamiento.



Al mismo tiempo la mamá y el hermano que la halló colgada declararon en la causa, ya que el testimonio del adolescente resulta fundamental, pues al ver el celular, fue quien descubrió las imágenes, paso a paso antes de producirse el suicidio, que habría sido instigado por ese chico, al que consideraban “un amigovio”, que no es de la zona.



La muerte de Selene no sólo generó una enorme alerta entre los padres de la comunidad y el acceso de los niños a juegos de las redes sociales, sino gran conmoción en el barrio donde la niña era muy conocida, tanto por su participación en la murga como en ser una especie de encargada de llevar a los más chicos caminando hacia la escuela ubicada a unas cuantas cuadras de su casa.