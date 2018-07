Horóscopo correspondiente al miércoles 25 de julio de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- La esperanza combinada con la fuerza lo hará lograr un objetivo que ansía mucho. Es invitado a reunión que lo sorprenderá por la gente que conocerá. Estímulo que llega a su fin. Sugerencia: sin duda la lucha siempre nos dejará un rédito positivo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- A veces la terquedad taurina les hace vivir cosas innecesarias. Permita aceptar otra idea referida a un problema que tiene. Halla la solución. Pasajera tormenta con su pareja. Sugerencia: es verdad, hay días en que las cosas se complican un poco más de lo habitual.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Su sospecha que refiere a persona de su entorno laboral podría confirmarse. Esté atento a una eventual sorpresa. No le hará falta fingir frente a la persona que le interesa, sea verdadero. Sugerencia: manejarse desde la verdad siempre, no hagamos lo que no nos gusta que nos hagan.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- No se alarme si no obtiene una respuesta esperada hoy. El atraso no implica que sea negativa. Recibiría una propuesta sentimental que no le sería fácil aceptar por la situación de quien la ofrece. Sugerencia: no poner en riesgo la tranquilidad propia.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Llegaría a tiempo para un encuentro programado por el que tiene expectativa. Atienda los requerimientos de su pareja, son válidos. El estado de su economía le hará tomar ciertas medidas precautorias. Sugerencia: saber manejar los ingresos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Habría un plan alternativo para poder restaurar su economía. No desperdicie oportunidades en el plano laboral dejándose llevar por los detalles. No todo al principio es como queremos estrictamente. Sugerencia: darse cuenta que es preferible ganar poco antes que nada.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Se revierte una situación afectiva que lo mantenía angustiado. Llega a usted la verdad de algo que no podía terminar de comprender. Trate de no realizar firmas importantes sin antes haber chequeado alguien idóneo. Sugerencia: poder comprender cuando algo no puede darse.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La esperanza de recomponer su relación de pareja podría concretarse si da muestras e sus ganas y sus cambios. Las alternativas planteadas en su trabajo no son muchas, sepa elegir. Sugerencia: saber que los logros llevan un sacrificio de nuestra parte.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- No interrumpa un viaje previsto por inconvenientes que surgen. Estos serán solucionados durante la semana por alguien de su confianza. Aprenda a decir que no a tiempo. Sugerencia: comprometernos si vemos que podemos cumplir.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Buen día para realizar entrevistas y reuniones en las que se deba llegar a acuerdos. Agilidad mental y disciplina afilada como bien saben los capricornianos manejar. Lucidez. Sugerencia: hacer las cosas con humildad aunque sean perfectas.



ACUARIO (21 DE ENERO 19 DE FEBRERO)- Se sorprenderá por ofrecimiento que le formularán. Los momentos del día alternarán entre los nervios y la felicidad por los resultados finales. Capacidad de resolución, brillantez. Sugerencia: la satisfacción debe ser grande cuando vemos los resultados de nuestros esfuerzos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Agradecimiento y reconocimiento por parte de personas de su entorno laboral. Llega alguien a su vida que lo colmará de emociones nuevas. Expectativa por consejo que pide. Sugerencia: a veces nos cuesta cambiar pero si algo vemos que puede hacernos bien deberíamos tomarlo.