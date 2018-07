24/07/2018 - 14:36 | Zonales / Tigre Julio Zamora recibió a Vidal y le planteó demandas en materia de salud, educación y medio ambiente Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió esta mañana en el Municipio a la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, para dialogar acerca de las diferentes problemáticas que afectan a los vecinos del distrito, en particular sobre las acciones del gobierno provincial respecto de obras y reformas importantes en áreas clave como salud, educación y medio ambiente, y sobre la situación social que viven los habitantes de Tigre como consecuencia de la crisis económica del país. Zamora declaró: “Valoro la decisión de la gobernadora Vidal de acercarse a nuestra ciudad para conversar y escuchar nuestra voz. En la reunión que tuvimos le transmití nuestra preocupación por la situación de la salud. En ese sentido, le solicité mayores recursos para el Hospital Provincial de Pacheco, cuyo servicio resulta insuficiente para la población de Tigre, no obstante el esfuerzo cotidiano de sus médicos y enfermeros. Planteamos asimismo un trabajo conjunto de nuestra maternidad con el Hospital Provincial a efectos de optimizar recursos, siempre escasos en materia de salud”.



El jefe comunal transmitió a la gobernadora inquietudes en materia de infraestructura educativa. “Planteamos la necesidad de que se concreten las obras de la Dirección General de Escuelas y Cultura, comprometidas por convenio con el Municipio, como por ejemplo las del jardín Nro. 925 de Benavídez, el secundario de Las Tunas, la primaria Nro. 25 y la Escuela Técnica Nro. 5”, detalló el jefe comunal.



Respecto de la política ambiental, el intendente le transmitió a la gobernadora su preocupación por la falta de avances. “En el COMIREC, que es organismo que debe encargarse del saneamiento del río Reconquista, no ha habido novedades en los últimos meses. También solicitamos la limpieza de los arroyos Darragueira, Las Tunas y saneamiento del arroyo Lola, junto con el dragado de islas, tareas que son muy importantes para la calidad de vida de nuestros vecinos”, agregó Zamora.



El intendente también habló con Vidal sobre la situación social: “Le solicité una mayor ayuda del gobierno que encabeza para dar las respuestas que necesita la población de Tigre: hoy hay 2.000 familias que esperan recibir ayuda alimentaria. Esperemos que pueda revisar estos puntos y darnos soluciones”.



Finalmente, Zamora le planteó a Vidal el tema del transporte fluvial para los isleños y temas vinculados a la seguridad. “Le expresamos que es necesario un subsidio al transporte fluvial, cuyo alto costo hoy perjudica la vida cotidiana de los habitantes de islas. En materia de seguridad, planteamos la creación de la comisaría séptima, el restablecimiento de la Escuela de Policía Local, nuevos móviles para el Comando de Patrullas, y el envío de los 150 efectivos que en su momento nos habían asignado”, afirmó.



Tras la reunión en el palacio municipal, Zamora y Vidal se dirigieron hasta el Camino de los Remeros para recorrer las obras que incluyen un nuevo carril.