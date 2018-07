Docentes bonaerenses rechazan nueva oferta de Vidal y quedan al borde de un paro que impedirá el regreso a clases

Los sindicatos de docentes bonaerenses rechazaron hoy una nueva oferta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal, por un 15% a julio más un 1,7% por material didáctico, y reclamaron una nueva reunión para este jueves como último intento de evitar un paro que impida el regreso a clases, pero la gestión provincial negó que vaya a convocar nuevamente a los maestros esta semana.

El ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, aclaró que "no va a haber" una nueva convocatoria a los gremios docentes el próximo jueves y remarcó que se presentó una oferta salarial "superadora" este lunes, ya que al principio el 15% de aumento era para todo el año y ahora es hasta julio, más el 1,7% y el compromiso de seguir negociando a partir del mes que viene.



Así las cosas, los sindicatos quedaron al borde de llamar a una nueva medida de fuerza que impedirá el retorno a las aulas tras el receso invernal.



La reunión paritaria, primera desde el 20 de abril pasado, se extendió por más de una hora en la sede del Ministerio de Economía bonaerense en la ciudad de La Plata, adonde asistieron autoridades de los cinco gremios de docentes de la provincia: Suteba, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP.



Los sindicatos no se movieron de su pedido del 30% de aumento salarial para todo el año, más una cláusula gatillo que reabra la negociación en caso de que la inflación supere esa cifra a fin de año.



En la previa hubo versiones de que la gestión de Vidal iba a acercar un ofrecimiento que orillaría el 20% de incremento, pero al final quedó debajo de ese porcentaje, ya que propuso a los gremios docentes un aumento del 15% a julio más 1,7% en concepto de material didáctico, y el compromiso de una nueva convocatoria en agosto, en una suerte de "paritaria abierta" durante casi todo el año.



"Es una vergüenza que después de tantos días sin convocatoria la propuesta del gobierno haya sido del 15%. Vidal, sabiendo que hay una estimación del 28 y 30% de inflación, nos está ofreciendo el 15%, y una promesa para volver a sentarnos a fines de agosto para ver cómo sigue la inflación. ¿Cómo no la vamos a rechazar?", sostuvo el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, al retirarse de la reunión paritaria.



Y agregó: "Nosotros tenemos medidas de fuerza resueltas, le trasladamos a la gobernadora la posibilidad de resolver el conflicto el jueves. Esperamos una nueva convocatoria. Los docentes no buscamos el conflicto, planteamos el 30% más cláusula gatillo".

En ese sentido, el jefe del Suteba dio a entender que su sindicato ya tiene definido en asambleas la convocatoria a una huelga pero la dejarían en suspenso a la espera de una nueva reunión, aunque minutos después la gestión provincial aclaró que no prevé convocarlos tan pronto.

En cambio, la administración bonaerense definió avanzar con el pago "a cuenta" de la última oferta rechazada por los gremios, el cual se acreditará en los próximos días en las cuentas bancarias de los docentes, al igual que hizo con los anteriores ofrecimientos desestimados por los sindicatos.



"Trajimos una propuesta superadora del 16,7% a julio, que lo vamos a estar abonando a cuenta el día jueves así los docentes vuelven a las clases con el aumento a cuenta en sus cuentas bancarias", sostuvo Suárez en una rueda de prensa luego de que los gremios rechazaran la oferta salarial.



El funcionario remarcó que en las anteriores reuniones el 15% propuesto "era para todo el año y ahora es hasta julio, con lo cual estamos por encima del último dato (de inflación) del INDEC", y cruzó a los gremios: "No es la misma propuesta como se dijo, no hay que confundir".



Por otro lado, Suárez advirtió que "va a haber descuento de haberes cuando no vayan a trabajar", en referencia a otro posible paro, y recordó que este año hubo otras huelgas "por una medida de fuerza de la CGT (que la mayoría de los gremios docentes no integran) y otro por solidaridad con los docentes de Chubut, es decir paros por cuestiones que no tenían que ver con la discusión salarial".



Por parte de la gestión provincial no asistió el ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien había estado en las anteriores reuniones paritarias, y en su lugar estuvieron Suárez; el director general de Educación, Gabriel Sanchez Zinny, y el subsecretario de Política y Coordinación Económica, Damián Bonari.



La gobernadora Vidal dispuso por decreto cinco adelantos a cuenta del acuerdo paritario que en los primeros cinco meses del año fueron por un total de un 15% semestral (incluido el de este lunes) más el presentismo que el gobierno viene pagando en forma trimestral.



"Se propuso un nuevo encuentro a finales de agosto, para tener mayor certeza sobre la perspectiva de recaudación, para que de esta manera el gobierno pueda comprometerse a pagar lo que esté dentro de sus posibilidades", indicaron las fuentes del gobierno.