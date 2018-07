Paola Montes de Oca presenta Bocofonía: “Me parece indispensable provocar sensaciones”

La artista presenta el viernes 10 de agosto en el Centro Cultural Federal de Pilar un conjunto de pinturas cuyo motivo son bocas en diferentes circunstancias acompañadas por sonidos que emergen de ellas. “Con esta obra quiero representar metafóricamente el mundo caótico en el que estamos inmersos”. “Deseo que los que visiten la muestra se llenen de emociones, que se le erice la piel”.



¿Qué es Bocofonía?

Bocofonía es el nombre con el que decidí llamar a esta muestra que será presentada el 10 de agosto en el Centro Cultural Federal de Pilar, y esto nace de fusionar la palabra “boca” + “cacofonía”, cuyo significado es: “Efecto acústico desagradable que resulta de la combinación de sonidos poco armónicos o de la repetición exagerada de un mismo sonido en una frase.”



En el conjunto de las pinturas exhibidas existe la repetición de un elemento en común, aunque cada una sea distinta, a esto se le añade el sonido que emerge de cada bastidor creando así una representación visual de éste caos, un caos subjetivo que es la suma de voces y pensamientos que van más allá de una imagen.



Vivimos en un mudo lleno de ruido. Sonoro, visual, un ruido mental. Nos auto bombardeamos con información de todo tipo simultáneamente, constantemente. Vivimos oyendo sin escuchar. Viendo sin mirar.



A través de Bocofonía intento representar metafóricamente una pequeña parte de mi visión de este mundo caótico en el que estamos inmersos. Aturdidos por un constante ruido, que sin embargo tiene mucho para decir cuando se lo escucha detenidamente. Cada ser tiene algo para expresar que debe ser escuchado. Nuestra boca no solo dice, sino que también calla. Hay un gran contenido en ese silencio, que no existe.



En Bocofonía las voces y los sonidos forman parte de la obra, como el óleo mismo con el que están pintadas. Es una muestra que se convierte en experiencia, busca la belleza indiscutible que hay contenida en el desastre y escucha lo que este tiene para decir. Una obra que tiene boca y habla por sí sola.



¿Cuál es el objetivo de Bocofonia?

El objetivo de Bocofonia es mostrar las nuevas pinturas al óleo realizadas este año 2018 en un contexto que interactúa con el espectador desde el sonido que emerge de los bastidores hasta llegar a la instalación central en la que los visitantes pueden instantáneamente formar parte de esta obra expresándose a través del micrófono que está conectado con una cámara que captará la imagen y se verá proyectada en una lona frontal a tiempo real.



Este objetivo se amplía hacia el empoderamiento del poder de la comunicación y el deseo de provocar sensaciones en los espectadores, desde la emoción hasta la sinestesia.



¿Cómo llegó a Bocofonia? ¿Qué le inspiró para realizar esta obra?

Siempre estoy en una constante búsqueda así en la pintura como en otros caminos de expresión. A la hora de pensar en exponer la obra en una muestra individual siento la necesidad de incorporar otros elementos que van más allá de la pintura, buscando sentirme lo más identificada posible con el conjunto. Creando una atmósfera que me parece indispensable para provocar sensaciones a los visitantes. Busco que no solo vean, sino que sientan algo. Ya que pinto cargada de emociones, deseo que los que visiten la muestra se llenen de ellas. Si a alguien se le eriza la piel me sentiré satisfecha.



Cuando llegó el momento de prepararme para presentar las obras de este año, cuyo hilo conductor es el elemento que se repite en todas: la boca; mi mente recibió un aluvión de ideas interminables. Fui organizándolas y entre las que consideré más divertidas y posibles de realizar busqué las que estuvieran a mi alcance en este momento. Tras varios días de distintos planteos posibles llegó a mi mente la palabra cacofonía y de ahí automáticamente se convirtió en Bocofonía, que me parecía una palabra que englobaba toda esta obra. Inspirada por el nombre al que había llegado fui ordenando el resto de ideas en concordancia con ello.



Después pensé que ya que le estaba dando un gran poder a “la comunicación” lo debía hacer abierto y ahí me surgió el resto de la idea: que fuera una muestra interactiva y que los audios fueran compuestos por voces de todos los sexos y todos los idiomas expresándose libremente.



Ese caos se me apareció bello e inspirador en mi imaginación y deseo estar presente viviendo cómo se hace realidad.



¿Las bocas abiertas que representan? ¿Apunta a un mensaje social?

Al comenzar a pintar estas bocas no lo hice con ninguna intención más que un estudio de color de imágenes que me parecían bellas. Conforme fui profundizando y contestándome a mi misma este tipo de preguntas, fui encontrando significados a las pinturas que hasta ese momento desconocía.



En estos meses de búsqueda y sobre todo después de haber planteado Bocofonía, la selección de imágenes que he decidido pintar sí han sido elegidas ya no sólo por el criterio fotográfico sino también por los significados que estás pueden tener y por la versatilidad de contenidos que permiten expresar si se las considera imágenes metafóricas tras las que por supuesto hay un mensaje social: ya sea la crítica a la plasticidad del mundo consumista que nos atrapa, como la violencia de género, la libertad sexual, etc.



¿Qué lo distingue este nuevo trabajo de los anteriores?

Este trabajo es totalmente distinto a lo presentado en 2016 (Bajo La Influencia en CC Borges). Me despego de los retratos y de la escala de grises para explorar otros caminos en el mundo del color. Tras dos años de búsqueda encuentro una paleta e imágenes en las que me sentí tan cómoda que quise quedarme a disfrutarlo y desarrollarlo.



Bocofonía no sólo engloba el resultado de la evolución de mi pintura al óleo en los últimos dos años, sino que a nivel instalación adquiere otra posición frente a cualquiera de mis otros trabajos realizados anteriormente, ya que se compone de una compleja incorporación y programación de un sistema multimedia.



El público al momento de ver tu obra qué reacción espera que tengan.

Primeramente espero su reacción al entrar en una muestra de pintura en la que la sala no está en silencio sino que los lienzos hablan. Espero que se acerquen a escuchar lo que dice cada uno y en ese momento crear un vínculo entre el espectador y la pintura, que siendo escuchada será observada de otra manera. Más detenidamente. Seguramente condicionada a lo que dice o no. Espero que provoque reacciones. Que nada pase desaparecido.



El viernes 10 de agosto además de presentar su obra pictórica, ¿Con qué más se va a encontrar la gente que se acerque?

El 10 de agosto en el evento de inauguración que se realizará de 19 a 21 hs, los visitantes podrán dar una vuelta por la instalación y presenciar la performance de apertura que incluye la actuación de una de las voces solistas del Teatro Colón. Javier Calamaro y Marikena Monti estarán presentes junto a Leandro Chiappe al piano de cola. Los asistentes podrán degustar el catering de Ato Halac, brindis y más sorpresas.



B o c o f o n í a

Apertura 10 de agosto 19 hs en Centro Cultural Federal Pilar

Pedro Lagrave 199, Pilar

Entrada libre y gratuita