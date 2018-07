Familiares de los tripulantes del ARA San Juan reclamaron verdad y justicia en Tigre

Fue en el marco de un Encuentro de Arte y Música, en busca de Verdad y Justicia por los 44 submarinistas desaparecidos. El intendente Julio Zamora acompañó a las familias y a centenares de personas, que disfrutaron gratis de shows en vivo de Javier Calamaro, Lito Nebbia, Horcas y artistas invitados, en la estación de trenes del distrito. ver video

En la estación de trenes de Tigre, familiares de los tripulantes del ARA San Juan exigieron al gobierno nacional que reinicie la búsqueda del buque que perdió contacto en noviembre pasado. El intendente Julio Zamora y centenares de personas acompañaron el Encuentro de Arte y Música, en busca de Verdad y Justicia, organizado por las familias de los submarinistas, que contó con la participación de destacados artistas como Javier Calamaro y Lito Nebbia, la banda de rock Horcas y artistas invitados.



“Pusimos a disposición el playón para que este evento sea posible porque estamos convencidos que el tema debe estar en la agenda pública. El presidente Macri y el ministro de Defensa Aguad no están dando las explicaciones pertinentes a los familiares ni tampoco a la justicia de lo que realmente sucedió con los tripulantes”, expresó Zamora y agregó: “El pueblo necesita la información precisa del buque como instrumento de defensa de nuestro país”.



El concierto comenzó con los shows de las bandas Familiares del Rock, Jonna Caccia, No Extraviar y Virginia Ferreira. Posteriormente, se proyectó un video con mensajes de actores, ex futbolistas, periodistas y músicos pidiendo que no cese la investigación de los submarinistas.



Luego, subió al escenario el reconocido cantautor Lito Nebbia, quien deleitó a los presentes con sus clásicas melodías y respaldo a los familiares de los tripulantes: “Vengo porque lo siento de corazón. Debe ser un infierno lo que están pasando los padres. Con mis canciones intento distraer un poco y apoyar la causa”.



Encuentro de Arte y Música, en busca de Verdad y Justicia, tuvo como objetivo visibilizar la ausencia del Estado nacional para tratar de hallar el submarino, que perdió contacto el pasado 15 de noviembre, a la altura del golfo San Jorge, frente a las costas de las provincias de Chubut y Santa Cruz.



Al respecto, el cantante y vecino de Don Torcuato, Javier Calamaro, expresó: “El municipio me acercó la propuesta de colaborar con esta causa y no lo dude. Si el gobierno nacional no se mueve, nosotros tenemos que alzar la voz para visibilizar este tema. Los familiares tienen nuestro hombro para apoyarse siempre”.



En el intervalo, la banda organizadora Submarino Pirata junto con el intendente Zamora, hicieron entrega de menciones a los conjuntos que participaron en el encuentro. Además, el jefe comunal recibió una alusión especial y una placa conmemorativa por abrir las puertas de la ciudad.Antes de reanudar el concierto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional argentino.



Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los submarinistas del ARA San Juan, se lamentó porque municipios como Vicente López y San Isidro le impidieron hacer el festival, agradeció la hospitalidad de Tigre y dijo: “El presidente se comprometió a utilizar todos los recursos para encontrar a nuestros hijos y nos mintió. Necesitamos saber dónde están los muchachos y conocer que pasó realmente”.



El cierre del evento lo protagonizaron los grupos Submarino Pirata, Tano Marcielo y la banda Horcas, que hizo vibrar a todo el público con sus canciones.





Estuvieron presentes: la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales, Gisela Zamora, Sonia Gatarri, Rodrigo Molinos y Gladys Pollán; el vicepresidente del PJ local, Roberto Passo; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser y demás autoridades municipales.