Posse: “hay que lograr un acuerdo sobre el presupuesto pensando en los que menos tienen”

El intendente de San Isidro se refirió al debate del presupuesto nacional e insistió en la importancia de la reducción del déficit fiscal para lograr alcanzar el equilibrio y atraer inversiones.

En el contexto del debate por el presupuesto nacional de 2019, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, afirmó: “Hay que lograr un acuerdo sobre el presupuesto pensando en los que menos tienen”.



Sobre las diferencias dentro de Cambiemos, Posse señaló: “Es una coalición fuerte conformada por tres espacios con distintos orígenes, en el que es normal que haya intercambios. El que decide al final es el presidente, Mauricio Macri. Yo veo un esfuerzo muy grande de un presidente que cumple lo que dice en la campaña electoral, y que lo sostiene a lo largo de estos dos años y medio”.



Y agregó: “Ese esfuerzo lo sigue haciendo: como cumplir con el campo y entender que lo más importante es extender de alguna manera la frontera agraria. El desafío es de qué manera hacer que a mayor cantidad de kilómetros y a distintos climas se pueda seguir produciendo y que eso se traduzca en mejoras en la calidad de vida de ciudades del interior y en una mayor exportación”.



Para Posse lo que el país necesita son divisas “y por eso se eligió apoyar al campo con medidas como la quita de retenciones, lo que benefició no sólo al país sino también a regiones vinculadas con la agroindustria”.



En relación a las críticas de la oposición y la situación económica, opinó: “El gobierno no perdió el rumbo. Si bien es un momento difícil, ya que hay gente que la está pasando mal, se está trabajando para que justamente podamos salir de esta situación. La razón del mensaje del presidente Mauricio Macri fue explicar el rumbo, la claridad y el significado del esfuerzo. El país gasta más de lo que produce y recauda. Es algo que se hizo durante 70 años, y ahora no hay más”.