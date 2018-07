Hector Polino expuso sobre el impacto del costo de las tarifas y el aumento de precios en la crisis económica

En la charla que organizó el Partido Socialista de Vicente López, Héctor Polino expuso sobre el impacto de los aumentos de tarifas de los servicios públicos y del aumento de los precios en el marco de un proceso inflacionario, que ha llevado al cierre de comercios y de pequeñas y medianas empresas y la imposibilidad de pagar dichos aumentos en amplios sectores de la población.



Acompañaron en dicha charla e hicieron la apertura la cra Patricia Vergara, flamante Secretaria General del PS Vicente López y el cro Carlos Roberto, ex Concejal socialista en el distrito, quienes agradecieron la presencia de los vecinos y dieron un marco sobre el impacto de las políticas del Gobierno en los trabajadores y en los jubilados y pensionados.



Héctor Polino sostuvo que la crisis social y económica en nuestro país es la consecuencia de las medidas económicas del gobierno nacional, que favorece a los grupos económicos sin ningún tipo de control por parte del Estado, a quienes no le exige el cumplimiento de las leyes vigentes con relación a los derechos de los consumidores y usuarios.



En este sentido destacó que las grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas del país en los productos de la canasta básica de alimentos y que 28 grandes empresas, mayoritariamente extranjeras manejan los productos en nuestro país.



Además, que el costo del transporte en camión de los alimentos significa el mayor costo en productos de la canasta básica y afirmo que dicho costo es de mayor impacto en el caso de los productos que se exportan .



También cuestiono la designación del ex Ministro Juan José Aranguren que pasó de ser Presidente y accionista de Shell a Ministro de Energía y Minería y que el nuevo Ministro Javier Iguacel también proviene de ser Presidente de una de las empresas del mercado del petróleo a ejercer dicho cargo.



El Gobierno nacional liberó el mercado de combustibles en el año 2017 lo que llevó a importantes aumentos en el precio de venta y Aranguren había acordado un aumento del 3 al 5% en Julio de este año, en cambio el actual Ministro autorizó un aumento del 5 al 12%, lo que significa el agravamiento de la situación y que produce un aumento generalizado de los precios, dada la devaluación de nuestro moneda en estos 2 ultimos años y el aumento de la inflación que este año llegaría al 30%.



El Gobierno Nacional implementó una política de la quita de subsidios en electricidad, aguas y gas natural desde el año 2016 que prevee la quita total de subsidios, a través de 2 aumentos este año y 2 aumentos en el 2019, llegando a la quita total en Octubre de ese año, salvo en las provincias patagónicas que ocurrirá en Octubre del 2022.



Es importante destacar que la política de subsidios no debe ser universal, sino que si se trata de servicios públicos debe garantizar el acceso universal independientemente de su nivel de ingresos Los servicios de energía eléctrica, agua potable y gas natural son considerados servicios públicos. También lo era el servicio de telefonía fija, lo que fue eliminado por este Gobierno y que ningún gobierno quiso declarar servicio publico la telefonía celular



La aplicación de la tarifa social esta limitada por algunos criterios que fijó el Gobierno, estableciendo restricciones que afectan a amplios sectores como por ejemplo quienes no tienen el medidor a su nombre, por ser a los locatarios que alquilan inmuebles



Según un informe del Fondo Monetario Internacional los países desarrollados subsidian el costo de la generación de electricidad por más 600 a 1200 dólares por habitante y por año, en cambio en nuestro país alcanza a 413 dólares.

Por último, destaco que en el caso de la electricidad lo que esta subsidiado es la generación y las distribuidoras le compran la energía a quien maneja el mercado mayorista (CAMMESSA de la que el Estado es propietaria del 51%) y en Noviembre del 2016 se pagaron 19.000 millones de pesos a las empresas de distribución de todo el país para que pagaran sus deudas con CAMMESA.



Al finalizar la charla Héctor Polino contestó las preguntas de los vecinos presentes fundamentalmente relacionadas con los subsidios y la situación de la calidad del servicio indicando que el ENRE ya que no resuelve otorgar desde el año 2015, indemnizaciones a quienes han sufrido cortes del servicio de electricidad a través de EDENOR, EDESUR y EDELAP