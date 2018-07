Curas villeros proponen crear centros de atención para madres como alternativa al aborto

Un grupo de curas villeros presentó su propuesta para crear centros de atención para mujeres en situación de vulnerabilidad social con embarazos de riesgo o inesperados como alternativa a la legalización del aborto.



Los religiosos de villas de emergencia de la Ciudad y Gran Buenos Aires junto al obispo Gustavo Carrara presentaron un documento en una conferencia de prensa, en la que insistieron en que ven "con dolor cómo la Cámara de Diputados sancionó por escasos votos" el proyecto en cuestión, que ahora se trata en el Senado.



"Porque creemos profundamente en que vale toda vida y que las sociedades muestran su verdadero rostro por la forma en que tratan a aquellos más débiles, es que elegimos hacernos cargo comunitariamente de estas situaciones dramáticas y no esperamos acríticamente la instalación de una verdadera cultura del descarte humano", resaltaron al respecto.



En este sentido, los curas propusieron construir en zonas de vulnerabilidad y pobreza "Hogares del Abrazo Maternal", gestionado por mujeres y para mujeres, que "no sólo recibirán contención y cuidados, sino que también lo brindarán a sus pares".



"Es una respuesta concreta a la dificultad de las jóvenes y adolescentes de nuestros barrios que llevan adelante embarazos de riesgo o incluso no deseados ni planificados", destacaron en un comunicado que además fue difundido por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).



Desde la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31, los religiosos explicaron que impulsan esta medida "esperando que los senadores puedan dar cuenta del inmenso valor que tiene toda vida humana, la de la madre y la de la niña o niño por nacer".



Los curas villeros adelantaron en la conferencia que empezarán a promocionar esta medida e invitó "a otros a hacerlo" también para ayudar a las futuras madres "en condiciones de fragilidad y desamparo".



"De modo gradual y con la debida adaptación a cada contexto para recibir mejor la vida como viene, se irán abriendo los Hogares del abrazo maternal en distintas comunidades", aseguraron.



Precisaron, además, que en estos lugares se le dará a las mujeres "alimentación, atención y control médico y sanitario, apoyo psicológico, orientación legal y social para que puedan llevar adelante sus embarazos como así también los primeros años de sus bebés hasta poder ingresar al ciclo de educación inicial".



"Buscaremos facilitar el acceso a políticas y programas que promueven la vida como la Asignación Universal por Embarazo y los programas de Salud Materno infantil, entre otros", agregaron.



Finalmente, a través del documento detallaron que en las capillas también habrá un espacio adecuado para que las madres y sus hijos "puedan estar durante el día, almorzar, merendar, descansar, recibir cariño y contención, formación y orientación ante cada situación".



También manifestaron que "en los casos en que no fuera posible la crianza posterior del niño", articularán políticas con el sistema judicial "para una pronta adopción" del menor.



Durante la conferencia, un grupo de mujeres de barrios populares de cinco diócesis vecinas a la capital porteña dio testimonio de cómo se cuidan en sus barrios todos los embarazos, "con particular ternura cuando viene con conflicto, desamparo o soledad", indicó una de ellas.



Se trata de Mariela Cisneros, de la Capilla Nuestra Señora de Itatí, Barrio Don Orione de diócesis de Lomas de Zamora, que estuvo junto a Carolina Sánchez Parroquia Don Bosco, Villa Itatí, Hogar de Cristo y Centro de Noche para Chicas, diócesis de Quilmes; Gladys Ceballes, Villa Carcova, José León Súárez, diócesis de San Martín; Marcela Balverdi, catequista y enfermera, Capilla Jesús de Nazareth de diócesis de Merlo-Moreno y Damiana Godoy, San Roque González y Compañeros Mártires, Villa Palito, diócesis de San Justo.



El documento enviado de los curas villeros está firmado por monseñor Gabriel Barba, obispo de Gregorio de Laferrere; monseñor Eduardo García, obispo de San Justo; monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario para la pastoral en Villas de Buenos Aires; monseñor Jorge García Cuerva, obispo auxiliar de Lomas de Zamora y los presbíteros José María Di Paola, Guillermo Torre, José Luis Lozzia, Marco Espínola, Juan Isasmendi, Eduardo Casabal, Ignacio Bagattini y Lorenzo de Vedia, entre otros.