17/07/2018 - 12:09 | Zonales / Tigre Julio Zamora: “El camino que iniciamos no va a tener fin, hasta que no terminemos la última plaza donde los vecinos puedan crecer” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Lo expresó durante la inauguración de los nuevos juegos de la plaza El Principito de El Talar. Es el espacio público número 14 renovado en la gestión del intendente de Tigre. Incluye piso de caucho reciclado, un sector deportivo, nuevas luminarias, mesas y bancos ecológicos.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, destacó que “el camino que iniciamos no va a tener fin, hasta que no terminemos la última plaza en donde los vecinos puedan crecer”. Lo hizo durante la inauguración de los nuevos juegos de la plaza El Principito, en el barrio Almirante Brown, de El Talar. Se trata del espacio número 14 refaccionado por el municipio, que ahora cuenta con piso de caucho reciclado en reemplazo del arenero tradicional, mesas, luminarias, bancos ecológicos, más forestación, una cancha de fútbol tenis, mesas de ping pong y aparatos aeróbicos.



“Hoy celebramos por un nuevo lugar renovado, donde las familias pueden compartir un momento junto a sus hijos, con juegos de calidad, y los jóvenes pueden practicar deportes, con mejor iluminación. Estamos orgullosos del trabajo hecho y queremos ir por más. El camino que iniciamos no va a tener fin, hasta que no terminemos la última plaza en donde los vecinos puedan crecer”, manifestó el jefe comunal.



La nueva plaza refaccionada lleva el nombre de la clásica novela del escritor y aviador francés, Antonine de Saint –Exupéry, quien fue nombrado en 1929 como director de la Aeroposta Argentina, ubicada a pocas cuadras del espacio. Durante la inauguración de los juegos, hubo varias actividades alusivas a la obra literaria, además de un show de mágia y espectáculos musicales de Eddy Ruiz y de la orquesta Santa Clara de Asís.



“Vamos a continuar con políticas públicas que generen el desarrollo de espacios seguros para los vecinos. Nuestro trabajo está enfocado en mejorar la calidad de vida en cada uno de los barrios y este es un nuevo paso para lograrlo”, destacó la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.



Dentro del plan de remodelación que impulsa el municipio, ya se refaccionaron plazas en las localidades de El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Tigre centro, Rincón de Milberg, Ricardo Rojas y Troncos del Talar.



Por su parte, la concejala Gisela Zamora sostuvo: "El intendente pone especial énfasis en la calidad de la recreación de los más chicos. Por eso son tan importantes estos lugares, con juegos totalmente nuevos que los ayudan a aprender lo más lindo de esa etapa, que es jugar en familia”.



Luego de presenciar la inauguración, Grisel, vecina de la localidad, remarcó: “Estamos felices de que nuestros hijos cuenten con un espacio muy cerca de casa en donde jugar”. A su vez, Ángel, que vive frente a la plaza, afirmó: “Estoy muy feliz. Quiero agradecer al intendente, porque se preocupa por la niñez”.



Estuvieron presentes: los concejales, Rodrigo Molinos, Luis Samyn Ducó; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Servicios Públicos y Conservación de Infraestructura, Pedro Heyde; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser; el delegado de El Talar, Eduardo González y la subdelegada de Almirante Brown, Adriana Paludi. Volver