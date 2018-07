La Escuela Municipal de Boxeo de San Fernando ofreció una jornada abierta de exhibiciones

Alumnos del establecimiento que funciona en Garibaldi 2727 sostuvieron duelos amistosos demostrando lo que aprenden cada semana entrenando con la Directora de la Escuela, la campeona mundial Érica ‘la Pantera’ Farías. Las clases son gratuitas, con turno mañana, tarde o noche. La inscripción es en el Polideportivo N° 1 (Arnoldi y Pasteur / Tel: 4580-5684).



El Municipio de San Fernando, a través de su Secretaría de Educación, Cultura y Contención Social, sostiene una gran oferta de actividades gratuitas deportivas con profesores preparados que enseñan diferentes disciplinas en todos los polideportivos del distrito. Una opción única en toda zona norte es la Escuela Municipal de Boxeo con sede en el gimnasio ubicado en Garibaldi 2727, que está bajo la dirección de la campeona del mundo, Érica ‘la Pantera' Farías”.



Esta semana, tuvo lugar una jornada abierta a todos los vecinos de exhibiciones de box protagonizada por los alumnos. “La verdad que estoy muy contenta y me voy emocionada por el nivel que han demostrado hoy los chicos. Fue impresionante. La gente que los vino a alentar se quedó feliz y eso me llena muchísimo. Ve que tantos se van sumando a la escuela para para practicar un deporte tan lindo como es el boxeo”, manifestó Farías, quien arbitró los duelos.



“Hoy hubo una gran convocatoria de los sanfernandinos –agregó-, que siempre nos preguntan cuándo hay exhibiciones como la de hoy. Antes de fin de año vamos a armar una en la que yo voy a pelear frente a otra campeona del mundo, que estamos armando y lo vamos a empezar a difundir dentro de poco”.



Daniel Maldonado, Director del Poli N° 1, explicó cómo hacer para anotarse: Tenemos turnos de mañana, tarde y noche, y van a encontrarse con grandes profesores y la dirección de la campeona Érica ‘la Pantera' Farías. Van a aprender la técnica de boxeo. Esto va creciendo año a año, cada vez tenemos más inscriptos. Los interesados deben acercarse al Polideportivo N° 1 que está ubicado en Pasteur y Arnoldi. Ahí preguntan por los horarios, se anotan en el que más les conviene y los derivamos al gimnasio que está a una cuadra”.



En una tarde a puro box, los vecinos coparon las tribunas del gimnasio para alentar a sus favoritos a medida que fueron pasando por el cuadrilátero. El sanfernandino Carlos compartió su satisfacción. “Me parece una cosa muy linda, es la primera vez que vengo y lo conozco, y la verdad me voy encantado”, dijo.



La abuela Isabel fue a hinchar por su nieto Agustín. “Me parece que es un grupo precioso –expresó-. Él tiene aprovechar esto y si le nace de adentro, darle para adelante. A veces las abuelas sufrimos viéndolos pero tenemos que apoyarlos. Estoy feliz por venir a verlo disfrutando del deporte que tanto le gusta”.



Por último, el alumno Brian consideró que “está muy buena la experiencia, son bárbaros los profesores y dan excelentes clases, todo muy profesional; recomiendo a los vecinos que vengan, son los mejores de todo zona norte”.



‘La Pantera' Farías concluyó: “Que vengan los vecinos a disfrutar, hay gente de todo tipo y edad. Lo van a sentir como su segunda casa en este gimnasio bárbaro que nos dio el Intendente Andreotti, un espacio para entrenar que no pasa en todos lados, es la única Escuela Municipal de Box de todo zona norte”.

Los vecinos interesados deberán dirigirse a Garibaldi 2727 de lunes a viernes, de 9.30 a 10.30 hs o 15 a 20 hs. O al Polideportivo N° 1 (Arnoldi y Pasteur / Tel: 4580-5684) de lunes a viernes, de 8 a 20 hs. Es requisito presentar un apto médico.