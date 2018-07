Ratazzi cuestionó el “despilfarro” de los argentinos con los viajes al exterior

El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Ratazzi, recomendó a los turistas que vayan “más a Bariloche que a Miami”, para evitar así “el despilfarro” que vivió el país con la venta de pasajes al exterior.



Según el empresario, “los pasajes al exterior disminuyeron de un 30% a un 40% este año. En los últimos años, se gastaron 40 mil millones para comprar dólares y 12 mil millones para comprar pasajes para ir a Miami u otros lugares. En la Argentina no se puede dar ese despilfarro, en este momento habrá que ir más a Bariloche. Y con un país más rico y próspero, seguramente en unos diez años, podremos ir de vuelta a donde queramos”.



Ratazzi consideró además que al dólar “hay que hacerlo funcionar según la oferta y la demanda. Si empiezan a entrar menos dólares, algo que puede llegar a suceder por miles de razones, el dólar va a tener que subir de valor, eso es normal.



pero ahora es importante bajar la tasa de interés lo más rápido posible y hacerlo flotar”.



“Lo peor fue tratar de combatir la inflación atrasando el valor del dólar. Ese fue el peor defecto de la política implementada, el dólar estaba muy barato”, añadió el directivo, en declaraciones televisivas.



A su criterio, “la confianza es importante, pero administrar bien lo es aún más. Para eso hay que fijar reglas. Y la primera de ellas debería ser no tener impuestos distorsivos.



Personalmente estoy en contra de las retenciones”.



“Podría haber un impuesto a la venta final, y si una empresa tiene ganancias puede hacer un aporte especial, porque no hay duda que esta fiesta la vamos a tener que pagar todos. Hay un 27% de pobres a los que tenemos que ayudar, pero el otro 73% tiene que hacer el esfuerzo”, evaluó.



Por último, el empresario elogió al ministro de Producción, Dante Sica: “es uno de los más grandes expertos sobre actividad industrial que conozco, una persona extremadamente bien preparada. No sé si es mejor que (francisco) Cabrera, pero a veces es necesario hacer cambios. No la tiene nada fácil, pero está capacitado para el puesto”, resaltó.