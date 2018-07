Horóscopo correspondiente al sábado 14 de julio de 2018

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Se encamina una situación en su trabajo que daba por perdida. El tiempo que le piden en el plano afectivo debería darlo. Ayuda a salir de una gran tristeza a un amigo. Bondad.

Sugerencia: nunca negar dar la mano a quien nos necesite.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- No deje pasar la fecha sin realizar esos llamados importantes que había dejado pendientes. Un intervalo en una relación afectiva ayudará a ver la verdad de lo que se siente.

Sugerencia: permitirse los tiempos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Una llamada le ofrecerá la posibilidad de reactivar sus energías debido a un nuevo trabajo que se le presentará. Es una jornada para realizar todo tipo de contactos en el plano social.

Sugerencia: poner lo mejor de uno siempre.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Sale victorioso de una situación que se presenta en su trabajo. Los ánimos están un poco turbulentos como para plantear cosas importantes. Aprenda a decir que no cuando no siente.

Sugerencia: decir la verdad aunque duela es querer al otro.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Sin esperarlo surge una oportunidad de conectarse con personas que pueden ayudarlo a llevar a cabo un proyecto que tiene en mente. Los afectos si bien están encontrados podrían mejorar a través de un diálogo.

Sugerencia: evitar los malos ratos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Sin novedades con respecto a noticia de papeles que está esperando. Su sensación de desconfianza con respecto a su pareja es cierta inseguridad suya, propia, no de la otra persona.

Sugerencia: a veces proyectamos en el otro lo que no vemos en nosotros.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Sentirá un cierto alivio en su lugar de trabajo por la armonía que reina. Todo está mejorando antes de lo que usted imaginaba. Se asombrará por la respuesta afectiva de alguien a quien usted plantea lo suyo.

Sugerencia: a veces no vemos en el otro lo que no queremos ver.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Una revelación de alguien de su confianza lo alerta sobre sus papeles. No dude consultar con persona idónea sus dudas. Llega a usted una nueva persona que lo conmoverá por su pureza.

Sugerencia: cuando alguien nos dice la verdad nos damos cuenta que realmente es la verdad.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Se sentirá obligado a reunirse con personas de su entorno laboral para aclarar ciertos puntos poco claros que están ocurriendo. Su ocasional intuición le trae una información acertada.

Sugerencia: si pudiéramos a veces no ser tan racionales...



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- )- Suspenderá sus reuniones laborales por inconvenientes que surgen en el plano familiar. No postergue a quienes lo necesitan en ese plano. Por una causa ajena a su voluntad se libera de un compromiso indeseado. Sugerencia: siempre una de cal y otra de arena.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- No se desanime frente a negativa en el área de sus actividades. Se desenvolverá muy bien en una nueva posibilidad laboral. Llega alguien a su vida que lo hará conocer cosas interesantes.

Sugerencia: no cerrar las puertas del corazón cuando sabemos que necesitamos tenerlas abiertas.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Se promueve en su entorno laboral una nueva tendencia que le dará la posibilidad de realizar algo más interesante. Lucirá muy bien en reunión a la que es invitado.

Sugerencia: la confianza en uno mismo para poder vivir mejor en todo sentido.