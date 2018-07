Julio Zamora entregó más de un centenar de anteojos a alumnos de escuelas de Don Torcuato y General Pacheco

El intendente de Tigre destacó el alcance del programa municipal “Para verte mejor”, que en sus 10 años de vigencia ha beneficiado a más 6.500 niños todo del distrito.

En el marco del programa municipal "Para verte mejor", el intendente de Tigre, Julio Zamora, entregó 114 anteojos a alumnos de 1°, 3° y 6° grado de las escuelas N°22, N°23, N°28 y N°29 de la localidad de Don Torcuato y N°26 del barrio Las Tunas, en General Pacheco. La iniciativa cuenta con el apoyo de Volkswagen, Essilor Argentina, Óptica Visión Tigre, Rotary Club de Tigre y Club de Leones de Pacheco.



“Consolidamos un trabajo asociado con empresas y entidades intermedias del distrito, que les mejora la vida y el proceso de aprendizaje diario a nuestros chicos”, señaló Zamora y añadió: “Este año el programa cumple su décimo aniversario y lo celebramos de la mejor manera, atendiendo a nuestros vecinos donde más lo necesitan, en la escuela”.



En la entrega realizada en Las Tunas, Zamora recorrió las instalaciones de la Escuela Sargento Cabral, su patio, salón comedor y la la cocina. Cabe señalar que en dicho establecimiento los estudiantes concurren en doble turno.



"El daltonismo, la presbicia, la hipermetropía y la miopía afectan el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos, por eso brindamos a nuestros estudiantes anteojos para paliar sus problemas de visión", expresó el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser, durante la actividad en la escuela 29 de Don Torcuato.



"Para Verte Mejor" se realiza desde el año 2008 en todas las escuelas primarias y especiales del distrito, en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE). Desde su inicio hasta la fecha, se entregaron más de 6.500 pares de anteojos. Profesionales examinan a los estudiantes y prescriben los lentes con la graduación adecuada a aquellos niños que necesitan corrección.



Eva Montoya, directora de la Escuela Primaria N°29 de Don Torcuato, señaló: "Estoy muy contenta por esta iniciativa que emprende el municipio. Ayudan mucho a los chicos y a sus familias, porque a veces por carencias no pueden hacer atender a sus hijos o muchas veces no saben que sufren estos problemas de visión que perjudican el estudio. Me honra que hayan elegido nuestra escuela".



Tigre dispone además del Hospital Oftalmológico Dr. Ramón Carrillo, que atiende en promedio 87.000 consultas, realiza 1000 cirugías y ejecuta 400.000 prácticas al año. Con guardia las 24 hs, los 365 días del año, cuenta con tecnología de última generación que incluye equipos de campo visual computarizado, lámpara de hendidura, autorrefractos, ecógrafos y equipos facoemulsificadores.



“Para nosotros es muy importante detectar de manera temprana las dificultades en la visión, y en algunos casos vienen chicos a nuestra escuela desde otros distritos donde no tienen este programa y los podemos ayudar si no participaron en su primer grado”, comentó la directora de la Escuela Primaria N°26 del barrio de Las Tunas, Daniela Baraldis.



Estuvieron presentes: el concejal Luis Samyn Ducó, la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta; la directora general de Gestión Educativa, Teresa Paunovich, el presidente del Consejo Escolar, Adrian Pintos; el director general de Medicina Asistencial, Diego Morera y el delegado de Las Tunas, Darío Tacón.