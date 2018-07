Horóscopo correspondiente al viernes 13 de julio de 2018

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Claridad en un momento de decisión afectiva. No interrumpa lo que comenzó en el área de proyectos, no dude tanto. Se reanuda un diálogo. Sugerencia: poder sentirse seguro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Algo muy prometedor en el plano afectivo. Familiares lo necesitan demuestre su capacidad de resolución. Sugerencia: dar y ayudar es ley en la vida.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Sus ánimos renovados frente a salida nueva. Se improvisa un proyecto que podría resultar positivo en el área laboral si se sienta a considerarlo. Sugerencia: usar nuestras capacidades.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Una nueva sensación frente a problema emocional que lo daña. Se avecina una situación nueva que lo compensará. Sugerencia: tener siempre una visión positiva frente a la vida.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Algo importante se recompone. Nada sería igual en el plano afectivo si decide ver las cosas desde un punto de vista más simple. Sugerencia: saber que siempre hay posibilidades.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- La llave de su felicidad la tiene exclusivamente usted. No responsabilice a los demás de sus problemas. Sugerencia: vivir la vida desde el amor y la paz.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Actúe con franqueza y diga lo que necesita decir en el plano afectivo. Un comienzo exitoso en el plano laboral. Sugerencia: comprometerse con lo que se siente.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Una nueva experiencia en el área afectiva. La familia ayudará en situación personal. Claridad en objetivo nuevo. Posibilidad. Sugerencia: sentirse acompañado y valorarlo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Un especial reconocimiento entre sus amigos. Se valoran sus actitudes Algo importante en su sentir lo lleva a generarse paz. Sugerencia: siempre conectarse con la espiritualidad.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- La esperanza a flor de piel en situación que afecta a familiar. Sepa actuar a tiempo en problema laboral. Sugerencia: ofrecer nuestras capacidades a los demás.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Algo comienza en el área creativa. Deje fluir sus talentos. Provecho. Un amigo lo ayuda en situación afectiva. Sugerencia: disfrutar de las cosas bellas e intensas de la vida.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Un especial día en el plano afectivo. Se refleja en usted algo nuevo internamente que lo hace más seductor. Sugerencia: apreciar los cambios y aprovechar sus efectos.