12/07/2018 - 17:52 | Espectáculos / VSF: “El nivel musical en la Argentina decayó” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La banda de rock de Lujan se encuentra en el proceso de grabación de su próximo disco. “Nuestra música no es del género que hoy predomina en las radios y en la tele” y afirman: “La cantidad de bandas que asomaban del under son solo algunas y pocas proponen algo diferente”. ¿Cómo fue el origen de la banda?

La banda se forma como un rejunte de parientes. Tres primos músicos que habían quedado sin banda, pero con ganas de seguir haciendo ruido, se juntan con la idea de hacer, mayormente, temas propios.



¿Por qué VSF? ¿Qué hay detrás de la historia del nombre?

El nombre de la banda son las iniciales de los integrantes que tocamos, por primera vez en vivo. Comenzó siendo un nombre provisorio ya que surgió una fecha y teníamos que ponernos un nombre rápido, le pusimos VSF y dijimos “después lo cambiamos”, cuando nos quisimos acordar ya nuestros amigos y allegados le habían puesto el significado que ellos querían. Hoy hay una larga lista de significados para las siglas



¿Cómo se describen como banda desde el sonido?

Somos una banda de rockeros que no tienen miedo de ablandarse. El que escuche nuestra música se va a encontrar con temas tranquilos y temas potentes, temas que se pueden adaptar al estado de ese momento. También se va a encontrar con letras que hablan de muchas cosas, letras basadas en libros, letras a los caídos en Malvinas, letras de amor, desamor y despecho.



¿Cuáles son sus influencias?

Las influencias son muchas, pero mayormente, bandas de rock, hard-rock internacional: Whitesnake, Bon Jovi, Iron Maiden, Kiss, Van Halen, Firehouse, Tesla, Mr Big, Ozzy, Rata Blanca, Airbag, Metallica, Alice Cooper, Bad English, Stealheart, Damn Yankees, Deep Purple, Scorpions, Dead Daisies, Europe, Vetamadre, FM, Guns n Roses, H.E.A.T., Judas Priest, Enanitos Verdes, y así podríamos seguir todo el día.



¿Se sienten identificados con el panorama musical actual?

Sí y no. Nuestra música no es del género que hoy predomina en las radios, la tele, los rankings, etc., así que no podemos considerarnos identificados completamente con el nuevo panorama. Pero, al mismo tiempo, consideramos que un aspecto importante de los grupos actuales es que los músicos dejan de ser solo músicos y empiezan a ser “polifuncionales”. Hoy en día los músicos también somos un poco manager, conseguimos nuestras fechas, hacemos nuestras propias visuales, flyers, publicidades, investigamos, conseguimos nuestro mercadishing, manejamos nuestras redes sociales y eso es algo que hacemos todos los que estamos en el under así que podemos identificarnos con esa veta del músico actual.



¿Cómo ven el panorama de la música? ¿Consideran que hay una renovación o que hay un estancamiento desde hace varios años?

Para nosotros hay un estancamiento, al menos a nivel nacional. Hace un tiempo que en Argentina decayó el nivel y la cantidad de bandas que asomaban la cabeza del under y solo algunas (con cuentagotas) proponiendo algo diferente.



Siguiendo con el hilo de la pregunta anterior y siendo de Lujan. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estar a 80 km de la Capital Federal?

La ventaja es que, acá, te conocen más rápido (porque todos nos conocemos…bueno, casi). Pero si alguien quiere despegar un poco con la música tiene que ir a donde está toda la movida de shows y eso nos queda a 80 km. Como dicen: “DIOS ESTÁ EN TODAS PARTES, PERO ATIENDE EN BUENOS AIRES”, falta aclarar que la dirección es en Capital.



¿Cuáles son los próximos pasos de la banda?

Lo más importante es la grabación de nuestro nuevo material que ya está en camino. Todas las baterías están grabadas, solo hay que seguir un poco más. Estamos muy felices con esto, van a ser 7 temas bien misceláneos desde el punto de vista musical y desde las letras (como siempre tratamos de ser).







Indicar donde se los puede escuchar a través de las redes sociales.

Nos pueden encontrar en FACEBOOK, INSTAGRAM y YOUTU poniendo en el buscador: VSF ROCK ó en TWITTER poniendo en el buscador: VSF OFICIAL

Link a nuestro canal de yotube: https://www.youtube.com/c/VSFROCK Volver