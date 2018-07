12/07/2018 - 16:03 | Zonales / San Fernando San Fernando sumó 26 nuevos camiones a la flota del Municipio Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, presentó los flamantes vehículos que servirán para tareas de obras y espacio público. Los vehículos adquiridos incluyen almejas, un bachador, barandas, un compactador chico, furgones, hidros, un playa, recolectores, regadores, un roll of, volcadores y un camión de vuelco grande. ver video

Con el fin de ampliar la dotación de maquinaria y móviles que trabajan en la vía pública, el Intendente Luis Andreotti presentó 26 flamantes camiones nuevos adquiridos.



El acto de lanzamiento de la nueva flota tuvo lugar frente al Palacio Municipal, donde estuvieron presentes el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; Secretarios del Departamento Ejecutivo; concejales y consejeros escolares. Además, el párroco de Nuestra Señora de Aránzazu, Jorge Lagazzio, entonó una oración para bendecir los camiones que ya se pondrán en funcionamiento.



Los nuevos vehículos adquiridos de la flota municipal incluyen 3 almejas, 1 bachador, 3 barandas, 1 compactador chico, 2 furgones, 4 hidros, 1 playa, 2 recolectores, 2 regadores, 1 roll of, 4 volcadores y 1 camión de vuelco grande. Los mismo servirán para tareas de poda; recolección de residuos; colocación de luminarias; albañilería; traslado de estructuras y logística; mantenimiento y regado de parquización en general; bacheo de calles; y retiro de escombros.



“Los Municipios son las empresas más importante de servicios de la ciudad. Para brindar una buena prestación, mejorar la calidad de vida de los vecinos y generar inclusión, hay que invertir en recursos. Cuando llegamos hace 7 años quisimos darle una fuerte preponderancia al servicio en la vía pública, lo poco que había se terciarizaba y salía caro. Hacerlo desde el Municipio nos permitió dar mucha mano de obra y llevar adelante las tareas a un costo mucha más barato”, expresó el Jefe Comunal.



“Después de 7 años hay que seguir comprando equipamiento porque se va amortizando el anterior, que por suerte todavía está funcionando por lo que le pedimos a los trabajadores de la Comuna y a los funcionarios que cuiden los vehículos que los tenemos fruto de un gran esfuerzo de los vecinos. No puedo más que decir más que agradecer y responder al acompañamiento que hacen los sanfernandinos para que tengamos un buen servicio”, agregó Andreotti.



Por otro lado, el Intendente Andreotti destacó que “desde que llegamos, la gestión siempre tuvo superávit gracias a una administración de los recursos eficiente que nos permitió incrementar los servicios y hacer muchas obras”.



“Por supuesto que en una época como ésta, la incertidumbre es lo peor que hay para gobernar un Municipio, que es impactado por la inflación y la devaluación. Los gastos son mayores y hay que ser muy eficientes en la administración para poder seguir adelante. Por eso esperamos que la gente nos acompañe porque si no pagasen sus tasas no podríamos hacer todo esto”, concluyó.



