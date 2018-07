Horóscopo correspondiente al jueves 12 de julio de 2018

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Una nueva versión de lo que le han dicho en el plano afectivo lo alivia. Suceso inmediato que satisface a la familia. Sugerencia: reconocer que esperar es sabio.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- La madurez de las emociones demostradas en situación poco agradable. No interrumpa lo planificado en el área de sus actividades. Objetivos cumplidos. Sugerencia: la seguridad en los actos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Simpatía por alguien nuevo que llega a su vida. Agradable jornada en todos los planos que compensan malos ratos pasados. Sugerencia: saber apreciar las compensaciones que la vida nos da.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Espacio privado en su vida afectiva que le hará sentir más paz. No se detenga frente a los cambios, acepte la posibilidad de cambiar. Sugerencia: crecer en la vida implica ir cambiando sin dejar de ser.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Un áspero encuentro con alguien del pasado; trate de alivianar las cosas con un poco de humor. No se comprometa si no puede cumplir. Sugerencia: delegar responsabilidades es un acto de amor bien pensado para que el otro crezca.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Las perspectivas en el área laboral mejoran. No se deje confundir por dichos que traen un doble mensaje. Lindo encuentro. Sugerencia: la objetividad frente a las cosas poco claras.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Un momento de angustia se reemplaza por alegría en la familia. Sepa esperar lo que está ansioso porque ocurra. Sugerencia: recordar que todo tiene un momento.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Su alta capacidad de intuir lo llevará a dilucidar un problema. No se angustie de más en el plano familiar. Permita que las cosas se den. Sugerencia: respetar el ritmo natural.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Es probable que llegue a su vida alguien que lo reconecte con la tranquilidad emocional. Esté abierto a ver. Sugerencia: predisponerse a que la vida sea un premio.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Meta realizada. Los asuntos del corazón toman un giro interesante. Renovación espiritual en un día colmado de tranquilidad. Sugerencia: siempre se puede volver a empezar en todos los planos de la vida.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Un nuevo proyecto se avecina en el área laboral. Sabrá decidir sabiamente. No se adelante en firmar, revise sus papeles. Sugerencia: permitirse perder a veces.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- La realidad llama a su puerta. Reconocer las fallas propias nos hace evolucionar y a la vez ser más considerado con los demás. Sugerencia: ver el todo con un matiz de ternura.