11/07/2018 - 19:43 | Deportes / Tigre disputó dos amistosos con Ferro Carril Oeste

Encarando la última parte de la pretemporada, el Matador, este miércoles por la mañana, realizó un par de partidos amistosos vs Ferro Carril Oeste en el Estadio Dellagiovanna. La puesta a punto final se enfoca en el compromiso más próximo, que será el jueves 19 de Julio cuando enfrente a Brown de Puerto Madryn por la Copa Argentina.

El primer equipo que puso en campo el DT Cristian Ledesma fue: Chiarini; Caire, Canuto, Moiraghi y Sosa; Menossi, Prediger, Ortíz; Morales; Federico González y Kevin Ramírez. Por su parte, Orfila alistaba a: Bailo; Grana, Díaz, Velázquez y Masur; Tessuri, Melo, Torres; Asprea, Díaz y Bordacahar.



Los primeros diez minutos fueron todos del visitante, primero apareció Chiarini en dos ocasiones para salvar su arco y luego a los 8'Díaz cabeceó al gol.



Reaccionó Tigre con un remate de Cachete que salió alto y sobre los 30'otra vez Chiarini salvó al Matador ante un remate a quemarropa de Bordacahar. Inmediatamente Ramírez desbordó por derecha, centró y el cabezazo de Fede Gonzalez lo desvió Bailo al córner.



El arquero del Verde comenzaba a crecer ya que en el complemento apareció en las 2 primeras, le tapó un remate esquinado a Cachete Morales y luego un cabezazo a Fede Gonzalez. Ya con Janson en cancha, Tigre siguió buscando el empate y lo consiguió sobre el final, a los 38, cuando el recién ingresado capturó un rebote en el área y la puso al lado del palo. La última la tuvo Caire, pero otra vez Bailo despejó al córner para establecer el 1 a 1 y final del primer juego.



Los siguientes 11 de Tigre fueron: Marinelli; Pérez Acuña, C.Rodríguez, Gutierrez y Nutz; Galmarini, E.Rodríguez, Bolaño; Pérez García; Luna y Janson. En este partido el Matador monopolizó la pelota gran parte del juego.



A los 9'avisó Luna y minutos más tarde Galmarini abrió el marcador apareciendo por derecha y metiendo un terrible derechazo: 1 a 0. A los 35'otra vez apareció sólo el Pato por la derecha, el arquero le comete penal y Luna lo cambió por gol. Así las cosas estaban 2 a 0 y Ferro no encontraba los caminos para acercarse a Marinelli. En el segundo tiempo, y con varios cambios, ingresaron Miérez, Cardozo, Wolff y Ruiz por Bolaño, E.Rodríguez, Marinelli y Gutierrez,



Tigre siguió buscando aumentar el marcador que casi lo consigue con un cabezazo de Luna. La visita pudo descontar en dos ocasiones, una la tapó Wolff y la otra pegó en el palo. El resultado no varió y en el segundo amistoso ganó el Matador 2 a 0.



Ezequiel Rodríguez jugó sus primeros 45 minutos luego de la lesión sufrida en su rodilla derecha. Walter Montillo y Federico Crivelli siguen recuperándose de sus lesiones (Ver parte médico).



El equipo volverá a los entrenamientos mañana jueves, a las 9.30hs en el Hindú Club, a Puertas Cerradas.