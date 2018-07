El Senado bonaerense dio sanción a la ley se ley que elimina fondo compensador del turf

El Senado bonaerense sancionó esta tarde la nueva “Ley de Turf” enviada por el Departamento Ejecutivo. La norma deroga la actual Ley 13.253. La iniciativa, girada a la Cámara de Diputados, establece la quita paulatina de los subsidios que otorga la provincia a la actividad hípica y la puesta en marcha de una serie de medidas que permitan su autofinanciamiento.



Los senadores del oficialismo lograron imponer su superioridad en el recinto de la Cámara alta provincial, al aprobar, con modificaciones formales, el proyecto de ley original girado por la gobernadora María Eugenia Vidal.



La propuesta deroga la actual ley 13.253 y la reemplaza por una nueva normativa que regula el turf en el principal distrito de la República.



Las bancadas de la oposición que en el Senado componen los bloques de UC-FpV, PJ-UyR y el FR mantuvieron su voto negativo a la iniciativa.



En el caso del FR se expresaron por un despacho de minoría, mientras que UC y el PJ propusieron que el proyecto vuelva a la comisión para proseguir con su tratamiento allí.



Los encargados de defender el proyecto oficial, Juan Pablo Allan y Andrés De Leo, titulares de las comisiones de Legislación General y Presupuesto e Impuestos respectivamente, remarcaron que la norma lejos de atentar contra actividad busca su recuperación.



“Establecer herramientas y medidas que la actual hoy no prevé le va a permitir a la actividad hípica recuperar y aumentar los recursos que paulatinamente va a retirar el Estado”, explicó Allan.



Al tiempo que precisó: “Hay una modificación con respecto a gestiones anteriores sobre las políticas que tienen que ver con el juego y las políticas de subsidios.



“¿A qué le damos importancia sabiendo que los recursos de la provincia son escasos?”, interrogó Andrés De Leo

“Y en aquellas actividades que puedan generar recursos genuinos, el Estado debe ir retirándose para destinar esos recursos a otras áreas”, destacó para finalizar.



Actualmente, la industria del Turf percibe una partida en concepto subsidio de alrededor de 1300 millones de pesos anuales que la Provincia destina de lo recaudado en concepto de canon a la máquinas tragamonedas instaladas en bingos y casinos bonaerenses.



El proyecto remitido por el Ejecutivo establece entre sus medidas para potenciar al sector incorporar a la posibilidad de realizar espectáculos la de realizar emprendimientos inmobiliarios, como paseos de compras, explotar derechos de imagen, la potestad exportar la señal de las carreras al exterior y la recepción de apuestas desde nuevas agencias hípicas (creadas a partir de la solicitud de los Hipódromos oficiales).



Desde la oposición, en tanto, el senador del Frente Renovador Fernando Carvallo manifestó su rechazo a la propuesta al argumentar que la actividad hípica “no es un juego sino una industria productiva”.



“Criar un potrillo es un emprendimiento productivo que lleva más de 150 años en Argentina, termina en un juego, pero después de un largo proceso que va más allá del juego en sí”, indicó el renovador, al tiempo que profundizó: “Es parte de nuestra cultura, la Argentina es conocida por esto y por eso lo tenemos que defender”.



Asimismo, en representación de la bancada de Unidad Ciudadana – Frente para la Victoria, Gervasio Bozzano cuestionó la quita del fondo de promoción que prevé la nueva ley y remarcó que “no todo debe ser ajuste porque los ajustes nunca terminan bien”.



“La discusión no es sobre un subsidio sino sobre un fondo de fomento. Lo que reciben la actividad hasta hoy no es un subsidio, no hablamos de plata del estado, sino de un financiamiento cruzado, porque el dinero proviene de un fondo compensatorio que se estableció ante la imposibilidad de instalar máquinas tragamonedas en los hipódromos”, completó Bozzano.



“No podemos dejar de financiar actividades que generan un efecto multiplicador de la economía en momentos de cruda recesión”, solicitó el legislador.



Al tiempo que cerró su intervención con el pedido del “pase de esta iniciativa a las comisiones que se encargan de la producción para un menoscabado y minucioso estudio”.



Durante la ronda de discursos de los presidentes de bloques, el titular de FR, José Luis Pallares, consideró que “deben buscarse nuevas formas de financiamiento, pero no desfinanciarla de forma abrupta porque significa un riesgo para 80 mil familias que viven de esta actividad”.



El titular del PJ Unidad y Renovación, Darío Díaz Pérez, puso en duda “el momento elegido para tratar” el proyecto y recalcó que “no podemos dejar pasar por alto que la Gobernadora no comprende la complejidad de lo que estamos tratando, con tantas familias en juego no debemos apurarnos en la aprobación”.



Teresa García (UC-FpV), por su parte, se sumó a los cuestionamientos por el momento en que el proyecto fue girado a la Legislatura y la celeridad con la que considera se trató en comisiones la propuesta.



Insistió con revisar el manejo de la pauta publicitaria que hoy detenta el Instituto Provincial de Lotería y Casinos “que son casualmente quienes ejercerán la Autoridad de Aplicación que reducirá los subsidios”.



Para cerrar el debate, tomó la palabra el titular del bloque oficialista, Roberto Costa, y fue gráfico en relación a los recursos que se reducirán para la actividad: “Yo prefiero una manta para un pibe que una manta para un caballo”.



“Estamos administrando un momento difícil y no le corremos el cuerpo, pero queremos hacer las cosas bien, priorizaremos las cuestiones sociales primero y trabajaremos para que no se pierdan puestos de empleo”, admitió.



En Diputados el oficialismo, el bloque de Cambiemos, necesitará de aliados opositores para terminar el trámite parlamentario y lograr así la sanción el proyecto de Ley, algo de lo que prescinden los senadores.



En febrero de este año, el gobierno bonaerense redujo en un 25 por ciento los fondos destinados a la actividad hípica vía decreto y al mismo tiempo el Poder Ejecutivo ingresó en el Senado un proyecto ley que pretende llevar a cero, en diciembre de 2019, el subsidio o "aportes del fondo compensador" que reciben los cuatro hipódromos bonaerenses, aunque principalmente los de San Isidro y La Plata.



En el sector del turf sostienen que la actividad genera más de 80.000 puestos de trabajo y viven de ella unas 300.000 familias.