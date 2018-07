Hallaron sana y salva en Pilar a la estudiante Melany Aguiar

La estudiante medicina Melany Aguiar, que había desaparecido el viernes pasado en el barrio porteño de Agronomía, fue encontrada hoy sana y salva en la localidad bonaerense de Del Viso, en el partido de Pilar.



La chica de 19 años fue reconocida por un vecino cuando se encontraba en el interior de una panadería situada en ruta 26 y Olavarría, de esa localidad de la zona norte del Gran Buenos Aires, informaron fuentes de la Policía Bonaerense.



La aparición de Melany fue confirmado por su abuela, Mabel, en la puerta de la comisaría 15 de la Policía de la Ciudad.



“Mi nieta está perfecta Gracias y que Dios los bendiga a todos”, expresó emocionada la mujer, en un mensaje a todas las personas que se movilizaron para hallar a la chica.



La joven fue conducida a una dependencia policial, donde era asistida por psicólogos, mientras intentaba descartarse si su desaparición se produjo por la acción de un tercero.



Una tía de la chica, llamada Natalia, aseguró que “la encontraron sola”.



“La encontraron sola, en Pilar -dijo la tía-. Cuando la vea la voy a abrazar, le voy a decir que la quiero mucho y que la vamos a seguir a todos lados. Que lo que quiera hacer de su vida, siempre va a ser libre. Nació de nuevo para mí”, expresó a distintos medios.



Según indicaron fuentes policiales, Melany, en el momento de ser encontrada, dijo que se encontraba en la zona porque había ido a visitar a un amigo.



El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, señaló que la joven aseguró que “no fue obligada por nadie” a ausentarse de su casa.



“Lo hizo por voluntad, fue lo primero que dijo. No fue obligada por nadie”, expresó en declaraciones al canal TN.



En declaraciones a distintos medios, el ministro sostuvo que se sospecha que la joven “durmió en la calle o en lugares públicos”.



La familia de Melany había perdido contacto con ella el viernes pasado, temprano, cuando acudió a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires( UBA), adonde cursa el Ciclo Básico Común (CBC).



Las joven no acudió a la cátedra de Sociedad y Estado que tenía ese día, pero fue vista en los pasillos de la facultad por compañeros.



Luego, cámaras de seguridad la enfocaron cuando salía de la facultad y tomaba un colectivo hacia la zona norte del conurbano.



En un primer momento, la familia apuntó hacia un estudiante de 26 años, de nacionalidad venezolana, con el que Melany había cortado una relación.



El joven fue demorado por algunas horas y luego liberado, al determinarse que no había elementos que lo vincularan con la desaparición.



Además, se realizaron dos allanamientos en la zona de Boulogne, ya que allegados a Melany habrían sostenido que inició una relación con un joven de la zona a través de redes sociales.