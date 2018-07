Luis Andreotti encabezó junto a vecinos el festejo por el Día de la Independencia

En la céntrica plaza Mitre, el Municipio realizó un colorido acto junto a la comunidad educativa y entidades del distrito, celebrando el 202 aniversario del 9 de Julio. “Tratamos de acompañar y estar presentes con los más humildes. Quienes tenemos alguna responsabilidad en el país, debemos redoblar los esfuerzos para evitar el sufrimiento de muchos vecinos”, manifestó el Intendente Andreotti. ver video

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, San Fernando realizó un acto cívico en la plaza Mitre, sita en Constitución y Madero. Participaron funcionarios del Departamento Ejecutivo y Legislativo, Consejo Escolar, entidades intermedias, Prefectura Naval, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Bomberos Voluntarios de San Fernando, Veteranos de Guerra de Malvinas, Cruz Roja, grupos Scouts, escuelas y vecinos.



Luego de los tradicionales chocolate caliente, pastelitos y bailes típicos, el Jefe Comunal Luis Andreotti expresó: “Muy contento por este homenaje a la Patria, y por la participación de los vecinos, los funcionarios y de toda la comunidad educativa. En un momento difícil como el actual, es importantísimo poder celebrar el Día de la Independencia”.



Y agregó: “Desde San Fernando cumplimos nuestro papel, con un Municipio bien administrado que atiende la mayor cantidad de servicios, una cantidad de obras que continuaremos; no hacerlo es desperdiciar el esfuerzo que hace la gente todos los días. Tratamos de acompañar y estar presentes con los más humildes. Quienes tenemos alguna responsabilidad en el país, debemos redoblar los esfuerzos para evitar el sufrimiento de muchos vecinos”.



“Al país lo debemos gobernar todos; es importante siempre llegar a acuerdos, y para eso, no hay que ser un gobierno soberbio, sin pensar que de un lado está la verdad y del otro no. San Fernando es un distrito que está bastante tranquilo, donde participan los vecinos y donde cada uno aportamos un granito de arena. Eso nos hace un distrito con una calidad de vida mejor”.



“Desde San Fernando, esperábamos que el gobierno provincial o nacional brindara alguna ayuda al Municipio; nosotros siempre planteamos la autonomía, porque cada uno debe cumplir su rol donde está gobernando y para lo que la gente lo eligió. No tenemos déficit como el gobierno provincial o el nacional; hace 7 años que gobernamos con superávit, aumentando los servicios para los vecinos, mejorando la calidad de vida y haciendo muchas obras muy necesarias”, finalizó el Intendente Andreotti.