Legisladores del Frente Renovador votan en contra de la modificación a la Ley de turf

Senadores y diputados del Frente Renovador se manifestaron claramente en contra del proyecto de ley que buscar eliminar el fondo compensador al turf, al considerar que es inoportuno por el momento que vive la Provincia y se verían afectadas en total más de 300 mil personas.

Al respecto el senador Fernando Carballo sostuvo: “La industria del turf le da trabajo a más de 80 mil personas, por eso creemos que una medida como la que quiere tomar el Gobierno provincial afectaría gravemente al sector, es inoportuna y fuera de tiempo” y agregó “nosotros vamos a votar en contra y llamamos a toda la oposición a trabajar juntos para frenar esta iniciativa que va a generar infinidad de despidos”.



El Poder Ejecutivo bonaerense busca modificar la Ley del Turf (13.253) y el principal problema radica en la eliminación del fondo compensador de mil millones anuales. Si se elimina dicho fondo, entraría en una grave crisis el turf poniendo en peligro 81 mil puestos de trabajo directos, que sostienen a 320 mil personas.



Por su parte, el diputado Jorge D'Onofrio explicó que “sin ese fondo, sumada a otras desventajas que ya sufre el turf, estaríamos en presencia de graves problemas de competencia frente a otras actividades” y añadió: “Además de que no se trata de una actividad lúdica más, Argentina es el cuarto productor mundial de caballos de pura sangre, si siguen con esta postura de ajustar por donde no se debe, la van a destruir”.



Por último, el presidente del bloque de senadores massistas, José Luis Pallares afirmó: “Ratificamos nuestra postura de que no vamos a acompañar medidas que perjudiquen a los bonaerenses, les pedimos al gobierno que recapacite porque no solo que es mala la ley sino que además llega en un muy mal momento”.