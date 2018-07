06/07/2018 - 14:55 | Actualidad / En medio del reclamo de docentes, el gobierno bonaerense asegura que todos los sueldos se liquidarán este viernes Herramientas: Compartir: La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense afirmó este mediodía que en el transcurso de la jornada se liquidará la totalidad de los sueldos de docentes, de igual modo que los haberes para el personal administrativo y no docente de establecimientos educativos de la Provincia. "En el día de hoy y, tal como está establecido, se está realizando el pago de los salarios de todo el personal administrativo, docente y no docente", informó el organismo, que admitió que se han registrado "demoras" en la liquidación de haberes debido a la implementación de un nuevo sistema tecnológico para llevar adelante el proceso.



"En el transcurso del día de hoy, 6 de julio, la totalidad del personal estará cobrando el salario en sus cuentas sueldo", aseguró la Dirección General de Cultura y Educación.



El organismo público señaló que "efectivamente se registraron demoras en el pago de los salarios de los docentes en la provincia de Buenos Aires, que tal como está estipulado desde hace años se perciben el quinto día hábil del mes".



Frente a este situación, "personal técnico e informático del Banco Provincia y de la Dirección de Cultura y Educación están trabajando" para regularizar el proceso de liquidación de salarios "a la mayor brevedad posible", se informó.



Más temprano este viernes, el Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a una "retención de tareas" ya que, advirtieron, el Gobierno provincial aún no había depositado los sueldos a los educadores provinciales.



"En el día de hoy, los docentes bonaerenses nos notificamos de que no teníamos nuestro sueldo a disposición, lo que conforma una situación de suma gravedad", alertaron los gremios.



En un comunicado, los maestros señalaron que "en estos momentos en que el dinero no nos alcanza, que nuestros salarios están congelados desde el año pasado y que ni siquiera nos convocan a paritarias desde hace más de 70 días, éste hecho significa un maltrato más al conjunto de la docencia bonaerense".



"Una vez más, vemos vulnerados nuestros derechos como trabajadores de la Educación y el Gobierno provincial continúa demostrando su falta de capacidad para llevar adelante su gestión", se quejaron.



Los docentes reclamaron "que se depositen los salarios de manera urgente" y propusieron, en este contexto, "retención de servicios en toda la Provincia".