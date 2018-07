Massa promocionó el modelo de seguridad de Tigre acompañado por Bossio

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se mostró hoy junto al referente del Bloque Justicialista de diputados Diego Bossio en la provincia de La Pampa, donde presentó un libro sobre el modelo de seguridad del partido bonaerense de Tigre.



Luego de ser recibido por el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, uno de los críticos más duros del Gobierno dentro del peronismo y de los más influyentes en el Congreso, Massa presentó en la ciudad de Santa Rosa el libro "Así lo hicimos. La experiencia de seguridad en Tigre", acompañado por Bossio.



Massa tuvo así dos días consecutivos de fotos junto a dirigentes del justicialismo no kirchnerista y retomó la actividad pública luego del bajo perfil que eligió tras la derrota en las elecciones legislativas de 2017.



Durante la presentación del libro que promociona el programa de seguridad aplicado en su distrito, el ex diputado y ex intendente de Tigre estuvo acompañado por el equipo que asesora al Frente Renovador en esa materia, conformado por Diego Gorgal, Jorge D'Onofrio, Ramiro Gutiérrez y María Eugenia Ferrari.



"La inseguridad es un problema sumamente complejo pero también tiene solución. Y el ejemplo de Tigre y de Sergio Massa es una muestra concreta del liderazgo político de quien se compromete a movilizar todos los recursos del Estado para generar un resultado concreto en un periodo determinado de tiempo", afirmó Gorgal.



Por su parte, Gutiérrez se refirió a la elección de la ciudad de Santa Rosa para presentar el libro e indicó: "La idea es recorrer los distritos del interior del país para explicar el plan que llegó a bajar 80 por ciento el robo automotor en el Municipio de Tigre durante la gestión de Sergio Massa".



Además de promocionar a través del libro su plan de seguridad, Massa le presentó el último jueves al gobernador Verna su programa económica para "enfrentar la crisis", de cara a la discusión del Presupuesto 2019 que se dará en el Congreso.