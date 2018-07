Cambio en la educación en San Isidro: los entornos creativos llegan a las aulas

San Isidro llevará a cabo esta iniciativa en escuelas del municipio, en la que artistas comunitarios propondrán actividades didácticas con el objetivo de innovar en los métodos de enseñanza.

El Municipio de San Isidro firmó un convenio con la Fundación Crear Vale la Pena y la Cooperación Andina de Fomento (CAF), a través de su Dirección de Innovación Social, para implementar el programa Entornos Creativos en escuelas del distrito y sus comunidades hasta fines de 2020.



“El arte da la posibilidad de abrir la cabeza y experimentar nuevos métodos, en este caso en la educación. No sólo es una manera de acercarnos a los jóvenes sino también de crear nuevos incentivos y caminos para los docentes”, expresó el intendente Gustavo Posse.



A su lado, Inés Sanguinetti, presidente de la Fundación Crear Vale la Pena y directora artisticopedagógica del programa entorno creativo, subrayó: “Es un convenio que busca transformar desde la creatividad la manera en que los docentes enseñan, con la intención de que el aprendizaje sea más efectivo”.



Y agregó: “Vamos a trabajar en las escuelas secundarias 12, 16 y Malvinas Argentinas. Artistas comunitarios se van a desempeñar dentro de la escuela y también con jóvenes no escolarizados de las comunidades a las que pertenece la institución educativa. Buscamos crear un nuevo incentivo para que los jóvenes disfruten y quieran ir a la escuela”.



“Entornos Creativos, Arte y aprendizaje para la inclusión” es llevado adelante por la Fundación Crear Vale la Pena y es el resultado de una alianza entre el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Deportes, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y organizaciones de la sociedad civil.



“Valoramos muchísimo este proyecto y vemos que es la manera de lograr la inclusión de sectores mas vulnerables de la población. Es la manera de inculcar valores y llegarles al corazón de estos jóvenes que tanto lo requieren”, completó Andrés Rugeles, representante de la Cooperación Andina de Fomento en Argentina.



Fundación Crear vale la pena

Es una organización no gubernamental que, desde 1997, desarrolla en la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, un programa de inclusión social para jóvenes, integrando la educación en artes, la producción artística y la acción comunitaria como medios para la promoción y el desarrollo social e individual.



La Fundación lleva adelante un Centro Cultural Comunitario ubicado en Beccar, desde el que se brindan talleres semanales de artes y oficios y se llevan adelante acciones de formación, encuentros culturales, educativos y de reflexión sobre problemáticas socio culturales.



Desde el año 2008, Crear vale la pena se ha volcado a desarrollar programas de formación de formadores para la transferencia de saberes a artistas, docentes, trabajadores sociales y gestores culturales gubernamentales aplicados a fortalecer contextos vulnerables y a la promoción de redes locales, nacionales e internacionales para la multiplicación de estrategias de arte para la integración social, la salud integral, la lucha contra la discriminación, la violencia, la corrupción y el ejercicio efectivo de los derechos de los niños y jóvenes.