Se realizó una jornada regional de Celiaquía en Vicente López

Se llevó adelante en el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, la tercera jornada regional de celiaquía, organizada en conjunto con la secretaría de Salud y Desarrollo Humano. El gastroenterólogo especialista en el tema, Eduardo cueto Rua, fue el orador principal del evento.

“Es un placer tener al doctor Eduardo Cueto Rua, que es un especialista muy pretigioso, por segunda vez en el Concejo Deliberante hablándonos sobre la celiaquía”, afirmó la concejal por Cambiemos, Graciela Menéndez, antes de que comenzara la jornada.



Luego, el secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Comuna, Fernando Tejo, agregó: “Esta charla es una apertura a la comunidad, con la ventaja que tiene el doctor Cueto Rua de tener un vocabulario claro y me parece que es un motor importante como para que a partir de este momento, empiecen a tomar conciencia y a hacerse controles, aquellos que no los hacen habitualmente”.



La jornada que duró casi tres horas, estuvo a cargo del reconocido gastroenterólogo, que explicó cada detalle de la enfermedad y trató de que quienes la padecen, no lo vean como algo malo, al decir: “Hay 484 alimentos para la humanidad, el celíaco come libremente 480”.



Y luego agregó: “Los padres tienen que saber muy bien cómo hablan con un hijo cuando es celiaco. Pudiendo comer de todo, poner cara de tragedia porque no come tortas negras, es una injusticia”.



La celiaquía es la intolerancia permanente al trigo, la avena, la cebada y el centeno; y un gran porcentaje de quienes la padecen, todavía no están diagnosticados.



En Vicente López, el gobierno Municipal aborda esta problemática con un trabajo conjunto entre las diferentes áreas del gobierno, “porque muchos chicos que tienen esta enfermedad concurren a colegios y campos de deportes y en esos lugares en el transcurso del día, tienen que tener preparadas comidas libres de gluten”, explicó la directora general de Atención Primaria de la comuna, Anabella Divinsky.



Además, desde 2012 está vigente la ordenanza 32.159, que establece a la ciudad como amigable e inclusiva para las personas con condición celíaca.