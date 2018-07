El consejo escolar de San Fernando exige a Edenor restituir el servicio de luz en la escuela Nº28 de San Jorge

El órgano escolar reclamó por el corte de electricidad que afecta a más de 800 alumnos de la Primaria Nº 28 y la Secundaria Nº 20 del barrio San Jorge. La problemática ya lleva varios días sin resolución y la comunidad educativa manifiesta su preocupación ante la falta de respuesta de la empresa prestataria del servicio.



El Consejo Escolar de San Fernando manifestó su preocupación por el prolongado corte de luz que afecta a la comunidad de la escuela Nº 28 del barrio San Jorge. Luego de los reiterados reclamos que realiza el órgano escolar, se aguarda una respuesta de EDENOR.



La Presidente del Consejo Escolar, Teresita Piaggi, expresó su preocupación: “Se trata de una escuela que hace varios días que no tiene luz y cada uno de los barrios, principalmente los más humildes, sufren cortes. Tenemos las empresas que nos están cobrando como si estuviéramos en el primer mundo, con un aumento durante los dos últimos años de más de 1.400%, y no nos brindan el servicio acorde y digno”.



En este sentido, señaló que “en la Escuela 28 de San Jorge están suspendiendo las clases porque EDENOR tiene que ir a colocar una nueva fase. Hace varios días que venimos presentando los reclamos y todavía no tenemos respuestas, el problema está afectando a casi 800 alumnos”.



“Los chicos hace doce días están sin clases, los papás están enojados y las maestras están muy preocupadas porque no se llega con lo pedagógico. Desde el Consejo Escolar mandamos un electricista matriculado para que verifique las tareas que faltan, pero esperamos una respuesta de la empresa prestadora del servicio de electricidad”, concluyó Piaggi.