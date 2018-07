El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó la modificación presupuestaria

La mayoría del cuerpo de concejales que integran el legislativo local votó a favor del proyecto de modificación y ampliación del presupuesto enviado por el poder Ejecutivo local.



En la sexta sesión ordinaria del año, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó el proyecto de modificación y ampliación del presupuesto enviado por el poder Ejecutivo local.



El proyecto se debatió en profundidad en la comisión de Presupuesto y Hacienda y con participación de los funcionares pertinentes a cada área involucrada.



Los aumentos presupuestarios previstos se encuentran dentro de los límites autorizados por las Ordenanzas Impositivas y Fiscales vigentes. Los mismos tienen objetivo de enfrentar al escenario inflacionario y dar herramientas para hacer frente a erogaciones como el incremento en el pago del personal, los bienes útiles y la retribución de servicios que debe adquirir o contratar el municipio para su normal desenvolvimiento.



“A través del diálogo, buscamos encontrar los concesos necesarios en temas que son para beneficiar la calidad de vida de los vecinos de San Isidro”, afirmó el presidente del HCD de San Isidro, Andrés Rolón.



A su vez, el proyecto faculta al poder Ejecutivo de San Isidro a realizar diferentes modificaciones al presupuesto del ejercicio 2018, con el fin de procurar mantener un sano equilibrio de las finanzas municipales.



Negativa del Massismo

El bloque del Frente Renovador exigió “que el Concejo Deliberante de San Isidro vuelva a tener facultad para discutir los aumentos de tasas” y afirmó: “el Intendente no puede seguir aumentando deliberadamente las tasas que pagan nuestros vecinos sin consultar a los concejales. San Isidro tiene que recuperar institucionalidad y esas facultades delegadas por años, tienen que volver a ser debatidas con los representantes de los vecinos”.



“Es bueno que el Intendente reconozca que los pronósticos inflacionarios del gobierno de Macri para este año fueron erróneos, que la inflación no será del 15% y que no tienen un plan económico para sacar al país de la crisis. El debate es que en San Isidro hace muchos años que vienen aumentando las tasas por encima de la inflación. No puede ser que los vecinos paguen la crisis de credibilidad del gobierno de Cambiemos”, manifestó el presidente del bloque, Gonzalo Beccar Varela, tras la sesión.



Otro de los planteos del massismo local fue poder debatir la distribución de la ampliación de recursos del presupuesto para la gestión de gobierno: “recomponer el salario de los trabajadores municipales debería ser prioridad. Es una vergüenza que en un distrito que tiene un presupuesto de $ 7 mil millones, los empleados sólo hayan percibido este año, hasta el momento, un aumento del 8% en abril, cuando la inflación del primer semestre estará en alrededor el 15%. Acompañamos el pedido de los trabajadores municipales que reclaman un aumento de sus remuneraciones”.



A su vez, el bloque solicitó realizar la reunión de labor parlamentaria los martes anteriores a cada sesión: “Las autoridades del Concejo Deliberante y los presidentes de bloque nos venimos reuniendo una hora antes del inicio de cada sesión. Sería bueno devolver la institucionalidad al HCD, realizar labor parlamentaria con el tiempo suficiente para consensuar y discutir con responsabilidad y la información necesaria los mejores proyectos para nuestros vecinos”.