Investigan la muerte de una joven de 16 años que habría consumido alcohol y drogas en Campana: hay dos detenidos

La justicia investiga la muerte de una adolescente de 16 años que habría consumido drogas y alcohol en una reunión privada en la localidad bonaerense de Campana y por el hecho fueron detenidos dos hombres, mientras que un tercero permanece prófugo.

Según informaron fuentes policiales, la joven fue llevada este martes por la mañana al hospital local donde intentaron realizarle maniobras de reanimación, pero a los pocos minutos falleció.



Este miércoles a la madrugada se realizaron dos allanamientos en diferentes domicilios de Campana, en los que fueron detenidos Sergio López, de 30 años, y Héctor Maldonado, 46.

Al menos en uno de los lugares allanados se encontraron rastros de cocaína, según las fuentes.



Los dos hombres detenidos quedaron a disposición del fiscal Matías Ferreiros, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Campana, quien los acusó por el delito de “suministro gratuito de estupefacientes agravado” por ser menor de edad la víctima, mientras que también se labraron actuaciones, en cuanto al caso de la joven fallecida, por “averiguación causal de muerte”.



Trascendió que los investigadores buscan a una tercera persona que permanecía prófuga, de acuerdo al testimonio de una joven que brindó datos fundamentales para la investigación.

En tanto, los primeros resultados de la operación de autopsia que se realizó en el cuerpo de la adolescente este miércoles por la tarde determinaron que la joven murió por insuficiencia respiratoria, y que no tenía golpes ni signos de estrangulamiento, ni disparos de armas de fuego.



Además trascendió que el fiscal pidió estudios toxicológicos y complementarios para saber si la chica había consumido drogas, qué tipo de estupefaciente y qué cantidad, y también saber si hubo abuso sexual.



Los resultados de estas pericias podrían cambiar la caratula inicial de la causa y podría ser que los detenidos tengan que enfrentar un juicio por homicidio.



“Quiero que me digan que le pasó a mi hija”, dijo este miércoles ante la prensa Sandro, el padre de la joven fallecida, y confirmó que no conoce a las dos personas que quedaron detenidas y que “la abandonaron en el hospital”.



Visiblemente conmovido, el hombre reclamó que se haga justicia por la muerte de su hija y que se llegue a saber la verdad de lo que le ocurrió.