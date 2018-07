04/07/2018 - 9:37 | Zonales / Tigre Julio Zamora compartió con dirigentes cordobeses el modelo de seguridad de Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente recorrió junto al legislador Daniel Passerini, la ex diputada nacional, Claudia Rucci, y la concejala Natalia De la Sota, las instalaciones del COT. Allí, conocieron las herramientas tecnológicas implementadas por el municipio para proteger a la comunidad, con el fin de replicarlas en su provincia. ver video El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió junto al legislador Daniel Passerini, la ex diputada nacional, Claudia Rucci, y la concejala Natalia de la Sota las instalaciones del Centro de Operaciones de Tigre (COT). Los funcionarios cordobeses conocieron las herramientas tecnológicas del modelo de seguridad local, para aplicarlas a su provincia.



“Estamos orgullosos de que muchos representantes políticos del país y de otras partes del mundo muestren interés en el sistema de Tigre. Es un modelo que crece y se potencia con el tiempo. Cada vez tenemos más herramientas tecnológicas a la hora de combatir el delito, pero fundamentalmente generamos herramientas para tener una ciudad más segura”, señaló el jefe comunal.



Tras una reunión en el despacho del intendente, los dirigentes cordobeses visitaron el COT, donde observaron un video descriptivo del trabajo del sistema de protección ciudadana. Para luego, recorrer el Centro de Monitoreo y el Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas.



Por su parte, Passerini expresó: “Muchas veces los intendentes no quieren abordar el problema de la inseguridad, aunque la mayor responsabilidad sea de las autoridades provinciales. Acá en Tigre se están haciendo cargo del problema con políticas distritales. Por eso para nosotros ha sido muy fructífera esta visita”.



“Hemos venido a ver los logros que ha tenido Tigre en materia de seguridad durante los últimos años. Es un modelo a seguir, y esperamos también poder serlo nosotros en Córdoba a partir de esta visita”, aseguró De la Sota.



Tigre es el primer distrito en aplicar botones de pánico físicos y en smartphones, y en implementar dispositivos como el DAMA, para casos de mujeres víctimas de violencia de género. A estas acciones se sumaron el “0800 droga no”, sistema multicanal de denuncias de venta de drogas, anónima y gratuita, y el sistema BUSCADOR, que detecta patentes de vehículos con pedido de secuestro activo. Asimismo, fue la primera ciudad de Latinoamérica en utilizar vehículos aéreos no tripulados “Drones”, en situaciones de emergencia, y en la lucha contra la inseguridad.



También presente en el encuentro, el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, expresó: “Esta visita es una señal de que el trabajo lo estamos haciendo muy bien. Nos da más energía para seguir superándonos cada día, demostrando por qué Tigre es modelo en seguridad en todo el mundo”.



El municipio posee actualmente más de 1.600 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea los 365 días del año; y a través de las cuales ha logrado atrapar delincuentes, detener robos y desbaratar bandas de narcotraficantes. Su trabajo se ha consolidado con el lanzamiento de herramientas innovadoras como el sistema Alerta Tigre Global, desarrollado por la comuna junto a empresas tecnológicas de primer nivel. Entre sus ventajas, posibilita la derivación de situaciones de emergencia a los diferentes agentes externos, para obtener una respuesta instantánea en el lugar de los hechos.



Estuvieron presentes, el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Patricio D' Angelo; el subsecretario de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; y demás autoridades municipales.