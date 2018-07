Sindicatos docentes volvieron a parar en todo el país y marcharon al Ministerio de Educación

Gremios docentes concretaron hoy el quinto paro nacional del año y se movilizaron al Ministerio de Educación para repudiar “la represión que sufrieron los docentes de Chubut y Corrientes a manos de las fuerzas de seguridad” y en demanda de mejoras salariales.



Según el sindicato de la CTERA, el paro docente tuvo una adhesión del 90% a nivel nacional, mientras que el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, criticó la nueva medida de fuerza al afirmar que cada huelga que convoca ese gremio “es un paro político”, que “no tiene sentido”.



Los docentes de gremios que integran la CTERA, como los bonaerenses de Suteba y los porteños de UTE, además marcharon al Palacio Pizzurno para reclamar “la resolución de los conflictos provinciales y que el Gobierno cumpla con la Paritaria Nacional Docente y la Ley de Financiamiento Educativo”.



“Hay una persona designada para el Ministerio de Educación que no está a la altura de las circunstancias. Y un Estado que se ausenta de las responsabilidades que tiene. Ojalá se despierten y vean cómo están dejando a la educación pública”, expresó en la movilización el secretario general del Suteba y adjunto de la CTERA, Roberto Baradel.



En cuanto a la situación de la provincia de Buenos Aires, Baradel manifestó que la gobernadora María Eugenia Vidal “no convoca al diálogo y hace 74 días que no llama a paritarias” y agregó: “Tiene que dejar las puestas en escena, tiene que preocuparse más por gobernar”.



En el mismo acto, la secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso, sostuvo: “Los maestros no vamos a aceptar que se reprima a los trabajadores en ningún lugar del país. Por eso estamos con lxs compañerxs de Chubut y Corrientes”.



“El FMI le exige a la Argentina más ajuste y menos inversión educativa. Si sigue ignorándose la convocatoria a la paritaria nacional, esta lucha se profundizará”, advirtió la dirigente.



En el escenario, también tomaron la palabra los secretarios generales Santiago Goodman, (ATECH-Chubut); Fernando Ramírez (SUTECO-Corrientes) María Lázzaro (Sadop); y representantes de Sadop-Chubut y de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de Uruguay.



“Ningún guardapolvo blanco, ningún trabajador puede ser reprimido por defender sus derechos. ¡A seguir luchando! No estamos solos, el mundo está mirando la respuesta de los Docentes a este Gobierno. ¡Fuerza!”, finalizó el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.



La semana pasada se produjeron incidentes en marchas de gremios docentes en Chubut y en Corrientes en reclamo de mejoras en sus haberes, donde hubo enfrentamientos con efectivos policiales que dispersaron las protestas con balas de goma y gas pimienta.



Los gremios de maestros también recordaron que en Corrientes hubo un episodio similar a los incidentes en Chubut, donde la policía dispersó una manifestación de docentes con balas de goma.



Por su parte, Finocchiaro se quejó de que la CTERA “intenta nacionalizar y politizar un conflicto que debe estar en la provincia en la que se ha dado (Chubut)”, e insistió: “Por un conflicto en una provincia argentina, otras 23 deben sufrir de un paro. Esa es la lógica, no resiste análisis”.