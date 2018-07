San Fernando capacitó al personal del Centro de Monitoreo en la búsqueda y análisis de imágenes

Autoridades del Centro de Operaciones de San Fernando (COSF) realizaron una instrucción especial al personal de monitoreo con la intención de optimizar la búsqueda de imágenes de las 800 cámaras de seguridad distribuidas en todo el distrito.



El Municipio de San Fernando cuenta con un moderno Centro de Operaciones (COSF), que funciona en Pte. Perón 931. Está equipado con la última tecnología para que 130 operadores vigilen 800 cámaras instaladas por todo el distrito, con el objetivo final de alcanzar los mil dispositivos de filmación en 2018.



El Secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo,encabezó una entrega de diplomas a los operadores avanzados junto al Secretario de Gobierno, Luis Freitasy el concejal, Ignacio Pérez.



“Los chicos se capacitaron en todo el control y el sistema para realizar búsquedas de una forma fácil y poder operar con mayor rapidez. Es importante destacar que el Centro de Monitoreo hoy cuenta con 800 cámaras y vamos a llegar a las 1.000. Buscar una imagen en semejante cantidad de material fílmico es muy engorroso, prácticamente imposible. Entonces, si la herramienta de control no cuenta con un sistema de búsqueda masiva, y de ahí, desagregar para llegar al objetivo que queremos localizar, sería casi imposible llevar una búsqueda a cabo”, explicó Cornejo.



“También les permite aportar ideas al resto de sus compañeros, con las nuevas herramientas pueden explicar la forma de monitorear para que la búsqueda de imágenes sea más fácil. Se optimizan los recursos, se actualiza al personal y se moderniza el sistema”, agregó el funcionario



El operador avanzado, Ramiro Flores, compartió su experiencia: “Nos capacitaron en un sistema bastante avanzado para aprender internamente, eso nos sirve día a día. Estoy contento con este curso, me parece positivo tanto para nosotros como para el resto de nuestro compañeros de otras áreas”.



Otro de los empleados que recibió la capacitación, Lucas Gutiérrez, opinó: “El curso me pareció muy bueno, nos ayuda a desarrollar la acción de monitorear y poder cuidar de mejor manera la ciudad”.



Por último, Jonathan Villanueva, explicó: “La capacitación se basó en mapa y ubicación geográfica de las cámaras. En caso de una falla del sistema lo detectamos rápidamente y podemos dar una respuesta más rápida. Otra de los temas que vimos fue el análisis de imágenes, nos capacitaron para poder captar rápidamente todo lo que suceda en cada cámara. Esto no sirve para trabajar de una manera eficiente y agilizar el trabajo de nuestros compañeros”.



Cabe destacar que el sistema integral de Protección Ciudadana de San Fernando está compuesto por más de 60 móviles municipales, con su mantenimiento y suministros a cargo; 800 cámaras de seguridad instaladas en la vía pública -en relación a 1 cada 200 habitantes- monitoreadas todos los días durante las 24 horas desde un moderno Centro de Operaciones; 10 postas policiales ubicadas en puntos estratégicos, con personal policial durante las 24 horas; Botones de Pánico en escuelas, edificios públicos y comercios, y la potenciación de la iluminación de calles y veredas de todo el distrito.