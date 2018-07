Denuncian que está colapsada la guardia del Garrahan con camas en los pasillos

La Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales del Hospital Pediátrico Garrahan denunciaron hoy que la guardia de ese centro médico se encuentra “colapsada”, con camas y reposeras instaladas en los pasillos del edificio, en el barrio porteño de Parque Patricios.



“La guardia del hospital pediátrico más grande de Latinoamérica está abarrotada de pacientes internados en los pasillos, violando todos los estándares de atención”, advirtieron los trabajadores en un comunicado.



El delegado general de ATE en el Garrahan Gustavo Lerer señaló que las camas en los pasillos de la guardia “vienen desde hace años” y calificó la situación como “una locura” y “discriminatoria”, ya que “hay pacientes de primera que están en las salas y de segunda que están en los pasillos”.



Según sostuvo Lerer, el agravante de que permanezcan las camas en los pasillos del Garrahan es que con la reciente inauguración de la UCE (Unidad de Cuidados Estacionales), que cuenta con 40 camas, “eso ya no iba a pasar”.



No obstante, la UCE tiene ocupadas sus 40 camas donde están internando desde bebes hasta niños de 12 años, con distintos diagnósticos, como convulsiones, crisis asmáticas, piel escaldada por estafilococo e IRAB (insuficiencia respiratoria aguda baja).



Además de las 40 camas de la UCE, la guardia del Garrahan cuenta con unas 80 camas más, pero Lerer advirtió que como “la situación social empeora, la demanda va a ser infinita”.



“La guardia no es de internación, es para atender y derivar a alta complejidad”, remarcó Lerer en diálogo con NA, al tiempo que señaló que desde hace existe un expediente judicial por el tema de las camas en los pasillos que tramitaba la jueza porteña Elena Liberatori, aunque cree que “ya se debe haber cerrado” la causa.



Por otro lado, el delegado de ATE advirtió sobre los despidos de siete enfermeros en el Garrahan, uno de ellos “con 28 años de antigüedad”.



Hace dos semanas, la Junta Interna de ATE realizó un paro de dos horas con olla popular en el hospital pediátrico, como parte del plan de acciones votado en asamblea por la reincorporación de los despedidos y aumento salarial del 30%.



El mismo continuará con la realización de una nueva asamblea este miércoles y una conferencia de prensa el martes próximo para dar visibilidad al conflicto.



El Hospital de Pediatría Garrahan cuenta con más de 4.000 trabajadores y atendió durante los últimos treinta años a 2.246 trasplantes, 150 por año, incluyendo trasplantes hepáticos, cardíacos, renales y de médula ósea.



Además en ese lapso se llevaron a cabo 241.020 cirugías, 7.5 millones de consultas y se atendieron 1/3 de los pacientes pediátricos con cáncer del país.



En total, el hospital cuenta con 610 camas de cuidados intensivos y moderados con un porcentaje ocupacional mayor al 95%.