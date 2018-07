LA AFA planea evitar la rescisión al forzar la salida de Sampaoli

La dirigencia de AFA tiene como plan para evitar la rescisión conducir forzosamente con un operativo desgaste al entrenador Jorge Sampaoli, que rumbo a la reunión para evaluar su gestión tendrá que rearmar su cuerpo técnico, ante el alejamiento de Sebastián Beccacece y otros integrantes.



Según pudo saber NA desde hace algunos días, el panorama está claro rumbo a la reunión que Sampaoli deberá tener con la cúpula de AFA, encabezada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia.



El entrenador se aferra a su cargo y arma la presentación de su proyecto rumbo al Mundial de Qatar 2022, mientras que la dirigencia de AFA pretende que renuncie sin tener que pagarle la ruptura anticipada de contrato, valuada en 20 millones de dólares.



Pero, al mismo tiempo, se empezó a desarmar el cuerpo técnico de Sampaoli, que deberá reorganizarlo si es que finalmente se mantiene en el cargo.



Su ladero y hombre de confianza, Sebastián Beccacece, no continuará trabajando junto a él y seguirá su carrera por separado como entrenador, junto a Nicolás Diez.



Beccaccece, que fue entrenador de Defensa y Justicia en la Argentina, tiene una oferta del fútbol mexicano e incluso la posibilidad de regresar a Florencio Varela, pese a que ya tiene como técnico a Manuel Fernández.

Pero para que eso suceda, los dos deberán desvincularse del Sub 20, ya que también tenían eso a su cargo.

La AFA, por lo pronto, tiene decidido vetar cualquier propuesta de cambio de cuerpo técnico que busque Sampaoli, para iniciar el operativo desgaste que pretende terminar con su desvinculación.

Firmas para su salida.

A través de la plataforma change.org, un grupo de personas juntan firmas para que Sampaoli renuncie y done ese dinero a clubes, escuelas y barrios carenciados.



“Estampá tu firma antes de que Tapia, Angelici, Moyano y todos los que nos quieren A.F.A.nar estampen la suya en un cheque por 20 millones de dólares a nombre de Sampaoli. Una suma que podemos aprovechar para dar vuelta muchas otras cosas”, comentó Jorge Varela, impulsor de la campaña y CEO de Humo Rojo.



Esta agencia de publicidad comenzó la iniciativa en la web de change.org para que “los 40 millones de argentinos que fuimos defraudados y estamos indignados con la cláusula del contrato de nuestro todavía DT, puedan hacer justicia”.