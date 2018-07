Dujovne anunció el congelamiento de ingresos al sector público por dos años

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, anunció hoy la pronta publicación de un decreto que contemplará un congelamiento “por dos años” de los ingresos en el “sector público nacional”.



Al presentarse ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso, el funcionario explicó que el programa de “racionalización en el empleo” comprometido en el acuerdo con el FMI se refiere a que “en dos años no habrá ingresos en el sector público nacional”.



“Con lo cual el empleo se reduce simplemente por las jubilaciones y la rotación propia de aquellos que salen del sector público para buscar un trabajo en el sector privado. Manteniendo los salarios reales constantes, eso mismo genera el alcance de la meta que nos hemos puesto en términos de gasto salarial para los próximos años”, indicó.



En esa línea, reveló que “en épocas de escasez en que hay que priorizar la austeridad” también se está “considerando” la continuidad o no de “obras grandes” como los proyectos vinculados a las centrales atómicas 4 y 5.



“Estamos considerando las centrales atómicas 4 o 5, qué hacer con eso, demorarlo, sobre todo teniendo en cuenta que producto del cambio de matriz energética dentro de dos años a la Argentina le va a sobrar gas”, señaló.



Dijo que el país será “superavitario en términos energéticos exportadores netos de gas. No tendría sentido aumentar la capacidad de producción mediante centrales nucleares que tienen un costo muy alto, o represas hidroeléctricas que pueden ser innecesarias ante la abundancia de gas que Argentina va a tener en poco tiempo”.