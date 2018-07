03/07/2018 - 11:54 | Información General / CTERA advierte que “habrá conflictos” si el gobierno y las provincias no vuelven a convocar a paritarias Herramientas: Compartir: La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, advirtió hoy que “habrá conflictos” si el Gobierno y las provincias no vuelven a convocar a negociaciones paritarias nacionales. La mayoría de las provincias otorgaron incrementos salariales del 15% para todo el año y hay incertidumbre en los gremios acerca de si los gobernadores volverán a convocar a negociaciones para mejorar el porcentaje por la aceleración de la inflación tras la devaluación.



En medio de la quinta huelga de 24 horas convocada por el gremio nacional en lo que va del año, Alesso reclamó a la gestión de Mauricio Macri que convoque a paritarias para establecer un piso salarial nacional y volvió a denunciar la represión contra docentes en Chubut y en Corrientes.



“El paro de hoy es en respuesta a la represión que sufrieron los maestros en Chubut y en Corrientes y por la reapertura de la paritaria nacional docente”, explicó Alesso en declaraciones a radio Mitre.



Alesso señaló que la medida de fuerza nacional se decidió después de que los docentes del Chubut hayan sido desalojados de las inmediaciones de la casa de gobierno provincial cuando reclamaban mejoras salariales porque “no reciben aumento desde hace un año”.



Asimismo, explicó la dirigente, en Corrientes también hay conflicto porque la gestión de Gustavo Valdés (Cambiemos) “otorgó un aumento por decreto a la baja”.



“Va a haber conflictos en distintas provincias si no se revé la situación de volver a convocar a los gremios a paritaria y en el caso de la paritaria nacional el gobierno cumplir con la ley y convocar a la paritaria nacional”, dijo Alesso.



Según agregó, “existe una ley vigente que el Gobierno incumple.



Existe, tiene número y fue votada por el Congreso. El Gobierno ha decidido no convocar pero la ley (que ordena realizar la paritaria) sigue existiendo”.



"La ley dice que el Gobierno tiene que convocar para fijar un piso nacional y también habla de otras cuestiones como financiamiento educativo. Una parte de los fondos los pone la Nación", dijo Alesso.