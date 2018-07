El gobierno modificó la escala de haberes del personal militar de las fuerzas armadas

El gobierno, mediante resolución conjunta del Ministerio de Defensa y el de Hacienda, dispuso hoy la modificación, a partir del primero de julio, de la escala de haberes y suplementos particulares para el personal militar de las Fuerzas Armadas.

La resolución 2/2018 publicada hoy en el Boletín Oficial fijó el haber mensual, sustituyó el coeficiente de determinación del Suplemento por Responsabilidad Jerárquica como así también el coeficiente de Suplemento por Administración del Material.



Asimismo se establece la asignación de una suma remunerativa, no bonificable y no acumulable de 2 mil pesos y de 4,500 pesos de acuerdo al grado en que se encuentre visitando el personal.



Adicionalmente a lo establecido el personal militar, con excepción del grado de teniente general y equivalentes, percibirá una suma fija no remunerativa y no bonificable por única vez de 2 mil pesos, junto con los haberes correspondientes al mes siguiente al de la firma de la resolución.



La publicación lleva la firma del ministro de Defensa Oscar Raúl Aguad y el de Hacienda Nicolás Dujovne.