02/07/2018 - 22:18 | Información General / OSDEPYM Y CAME firmaron un convenio que beneficia a 4,2 millones de familias

La obra social OSDEPYM firmó hoy un convenio de colaboración con la CAME con el objetivo de brindarle a pymes y sus familias planes que cubran las necesidades de comerciantes, empresarios y sus empleados.

El acto de rúbrica se llevó a cabo en el marco de su reunión de Consejo Directivo, por el administrador provisorio de OSDEPYM, José Bereciartúa, y el presidente del consejo directivo de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.



CAME, a través de sus 1.544 cámaras y federaciones asociadas, se compromete a difundir los servicios de OSDEPYM, brindar el apoyo técnico y profesional necesario para la promoción de sus prestaciones.



Además, ambas partes acordaron realizar actividades conjuntas, conferencias y seminarios con el fin de promover la vida sana.