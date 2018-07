Se construyen dársenas de estacionamiento y mejoras en los principales accesos a San Fernando

La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, recorrió las obras en progreso, que incluyen la construcción de sendas aeróbicas, lugares de descanso y juegos para aprovechar pequeños espacios. Las mismas están unidas a los trabajos de conexión de barrios a cloacas y pluviales, en el marco del Programa SOL.

La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, durante una recorrida expresó: “Desde la Secretaría de Obras Públicas, estamos haciendo un trabajo de ordenamiento de todas las entradas a San Fernando. Esta es una muy importante; arrancamos desde la Ruta 197 hacia la 202, haciendo ordenamiento de veredas y dársenas. Ya están licitadas y en construcción las primeras tres cuadras, entre 197 y la calle Rivadavia. Se van a hacer las veredas, parquizar, iluminar, colocar juegos infantiles y lugares para esparcimiento de los vecinos”.



Y agregó: “Con las dársenas podemos tener más ordenada una zona que tiene mucho tráfico, y al mismo tiempo lo hemos unido al programa SOL, conectando los barrios a cloacas y pluviales; además, se hizo una conexión principal definitiva. Estamos contentos, porque avanzamos pese a la lluvia y al mal tiempo”.



“Estamos llegando prácticamente al barrio Infico, seguiremos por Arnoldi, y también empezamos desde la otra punta. En la calle Sobremonte y en Arnoldi desde Pasteur hacia este lado una empresa está haciendo dársenas, pero desde Pasteur hacia Avellaneda las está haciendo personal del corralón municipal de Obras Públicas, que están trabajando muy bien”, finalizó Alicia Aparicio.



En tanto, Cecilia Tucat, Subsecretaria de Obras Públicas, agregó: "Estamos mejorando esta zona que era un terreno que la gente y los propietarios prácticamente usaban de estacionamiento. Era un barrial, no había senda ni veredas. Lo que hicimos fue un replanteo de lo que ya existía”.



Y detalló: "Respetaremos la entrada de los autos de cada vecino poniendo ‘Garden Block' que no permite que haya barro y crezca un poco el pasto; también construiremos sendas de hormigón peinado con forma zigzagueante que sirven de comunicación, como hacemos siempre en las sendas aeróbicas. Acompañando esto, también habrá lugares de descanso y de juegos aeróbicos aprovechando los pequeños espacios que van quedando. Y también incluimos el tendido de iluminación".



"Como en los otros senderos, instalaremos luces peatonales con luminarias de aproximadamente 6 metros; también aprovecharemos para realizar una parquización. Antes, acompañaremos prácticamente sobre la línea municipal los conductos pluviales que desagotan hacia el caño maestro que va por la calle Arnoldi, para que el agua de la zona drene mejor y las viviendas no se inunden, que era lo que pasaba", finalizó Tucat.