Más sanfernandinos conocieron el futuro Hospital Municipal

Vecinos de diferentes barrios realizan visitas guiadas por la obra del nuevo establecimiento de salud de San Fernando. Será un hospital que contará con 15 especialidades, la última tecnología en aparatología y atenderá en forma gratuita, con o sin obra social.

A meses de su inauguración, los vecinos realizan visitas guiadas por la obra de construcción para interiorizarse en todas las prestaciones que brindará el nuevo establecimiento de salud pública del Municipio. “Estamos tratando de que una vez por semana invitar a vecinos a que se acerquen para ir mostrándoles los avances del Hospital, y como se están gastando sus tasas que abonan mes a mes. Es una obra muy importante y ya estamos con todo lo que es terminaciones de instalaciones”, sostuvo la Secretaria Municipal, Alicia Aparicio.



“Ya queda poco tiempo de trabajo –agregó-, tenemos que completar el área de diagnóstico para septiembre, que es cuando va a llegar toda la aparatología. Y la fecha de inauguración calculamos que será entre octubre y noviembre. Por eso ya le vamos contando de a poco a los vecinos de que se trata esto, cuáles son los servicios que vamos a brindar y tenga una idea de los problemas de su vida diaria que se van a poder solucionar en este edificio”.



Encabezaron la recorrida junto a la Secretaria Aparicio, la Subsecretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat; y el Subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Campos, quienes evacuaron las dudas y consultas de los vecinos presentes.



Entre ellos estuvo el Presidente de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, quien conoció la obra del futuro Hospital Municipal. “La verdad que me llevo una sorpresa muy grande porque estuve presente en su momento cuando se colocó piedra fundamental. Y venir hoy encontrando esto así, me deja admirado porque esto es realmente un elefante blanco. Es impresionante, como todas las obras que ha encarado el Intendente Andreotti”, destacó el rescatista.



Otra vecina, Juana, expresó su satisfacción por el desarrollo de la obra: “Me llevo una sensación muy buena porque. Es algo que necesitamos, principalmente los que vivimos en la zona. Tener un hospital 24 horas que nos ayude frente a emergencias ya que en el Hospital Provincial muchas veces nos encontramos con que no nos atienden o nos tienen horas esperando Lo pagamos con nuestros impuestos y estoy muy agradecida con todo lo que están haciendo”.



Y la sanfernandina Amalia opinó que “es hermoso, a pesar de que falta bastante, ya vemos lo grande que es; me quede admirada, a nosotros nos hace falta hace rato esto, hay mucha gente que va a poder aprovechar todo esto, los felicito”. Finalmente, la vecina Gladys consideró que “es una linda oportunidad para los vecinos de tener algo cerca para ayudarnos a todos, y fundamentalmente a los más chicos y los más grandes; es muy moderno y de alta complejidad”.



El Hospital Municipal de San Fernando será un edificio de más de 8 mil metros cuadrados que tendrá guardia, quirófanos y 15 especialidades médicas para adultos y niños. Estará equipado con aparatología de diagnóstico de última tecnología, única en todo el corredor norte del conurbano. Tendrá atención gratuita –con o sin obra social- y en funcionamiento durante los 365 días del año.



Alicia Aparicio concluyó: “Ellos vienen, hacen muchísimas preguntas, se dan buenos diálogos y lo importante es pedirles su acompañamiento. Esto no se hace solo, es una decisión del Intendente pero es una colaboración de todos, un trabajo en equipo donde el primero es el vecino que da el puntapié inicial abonando sus tasas y cuidando todo lo que tenemos en San Fernando”.