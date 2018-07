02/07/2018 - 10:25 | Zonales / Tigre A 45 años de la toma del astillero “Astarsa”, la comunidad de Tigre homenajeó a ex trabajadores y desaparecidos Herramientas: Compartir: ver más imágenes La actividad organizada por el municipio contó con testimonios de ex obreros navales y disertaciones de referentes de derechos humanos. El intendente Julio Zamora participó del encuentro en la Casa de las Culturas y agradeció la labor de quienes buscan incansablemente la verdad.

El Municipio de Tigre, con la colaboración de la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, conmemoró los 45º años de la toma del astillero Astarsa, en la Casa de las Culturas, Villa Carmen. El intendente Julio Zamora participó del encuentro y charló con referentes de derechos humanos y ex obreros navales, quienes protagonizaron el suceso ocurrido de 1973 producto de las pésimas condiciones laborales.



Además, se recordó el secuestro de 60 empleados de la fábrica, a causa del golpe cívico militar de 1976, de los cuales 16 aún continúan desaparecidos. Sobre esto, Zamora mencionó: "Debemos reflexionar, trabajar y acompañar a nuestros vecinos que todavía buscan a sus familiares o amigos".



El astillero Astarsa, ubicado sobre el Río Luján, fue una empresa naviera, ferroviaria y de industria pesada. Ocupó un predio de 44 hectáreas y mantuvo un equipo de 1.500 trabajadores y comisiones internas. Allí, se construyeron más de 150 buques de gran tamaño, aproximadamente de 25.700 toneladas, hasta que se decretó su quiebra en 1994.



“La toma es muy recordada por toda la comunidad de Tigre. Nuestro eje de gestión de derechos humanos es trabajar sobre la historia y profundizar los valores que significan la memoria", expresó el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.



Durante la jornada se proyectó un video sobre relatos históricos de la fábrica y las condiciones precarias que padecieron los empleados. También se llevaron a cabo disertaciones de ex trabajadores y referentes de derechos humanos del distrito y zona norte. La actividad se complementó con una exposición de arte, denominada "Tejido del Yaguareté", que muestra aquellos años de efervescencia obrera. La misma estará hasta el sábado 7 de julio, con entrada libre y gratuita.



La concejala Gisela Zamora estuvo presente y señaló la voluntad de seguir trabajando para visibilizar los acontecimientos históricos del distrito. Por su parte, la directora general de Derechos Humanos, Verónica Caamaño, quién es hija de uno de los 16 operarios que continúan desaparecidos, dijo: "Trabajar día a día en busca de la verdad es una forma de recordar a mi padre con orgullo".



Sobre el cierre del evento, se definieron modalidades de trabajo en materia de programas e iniciativas que colaboren con personas que busquen justicia, memoria y verdad, en todo el distrito.



Estuvieron presentes: los concejales Rodrigo Molinos y Sonia Gatarri; la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán; organismos de Derechos Humanos y vecinos.