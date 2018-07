López Obrador gana los comicios históricos y lleva a la izquierda al poder de México

Andrés Manuel López Obrador ganó este domingo las elecciones presidenciales en México, según varias encuestas de boca de urna, y lleva a la izquierda al poder de la segunda economía latinoamericana por primera vez en la historia.

En su tercer intento consecutivo de alcanzar la silla presidencial, AMLO, como se lo conoce entre los mexicanos, se presentó como el candidato antisistema y obtuvo más de 40% de los votos este domingo, según tres encuestas a boca de urna.



Más de veinte puntos por delante de su rival Ricardo Anaya, impulsado por una coalición de derecha e izquierda (PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano) y aún más de José Antonio Meade, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien aparece en un lejano tercero.



"La información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Hace unos minutos hablé con él (vía telefónica) reconozco su triunfo y le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México", expresó Anaya, desde su cuartel de campaña.



López Obrador, de 64 años, supo capitalizar el hartazgo en México por una violencia brutal y una corrupción rampante, tras un sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI.



Los candidatos de Morena, la coalición que lidera López Obrador, que actualmente no gobiernan ningún estado, se llevan además el triunfo de cinco de las nueve gobernaciones en disputa, según encuestas a boca de urna. Este triunfo modifica definitivamente el mapa político en los 32 estados que conforman México y que hasta ahora eran gobernados mayoritariamente por el PRI y el PAN.



Así Claudia Sheinbaum, de esa coalición, se convirtió este domingo en la primera mujer electa a la alcaldía de la Ciudad de México.



Además de elegir presidente, unos 89 millones de mexicanos estaban convocados para votar gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales entre los más de 18.000 puestos en disputa. Se trata de la primera vez que se eligen tantos cargos en un solo proceso.



Las elecciones ponen fin a la campaña electoral "más sangrienta" de la historia reciente de México, con al menos 145 políticos asesinados desde septiembre (de ellos 48 eran precandidatos y candidatos), cuando se inició el proceso electoral, según la consultora Etellekt.



Un número significativamente mayor al registrado en 2012, cuando nueve políticos y un candidato fueron asesinados.



Flora Reséndiz González, una militante del Partido del Trabajo (PT) de México se sumó a la lista de muertos tras ser asesinada este domingo "con arma de fuego" en el estado de Michoacán (oeste), antes de la apertura de las casillas para las elecciones, informó la fiscalía regional. También un miembro del oficialista PRI fue asesinado en el central estado de Puebla.

.

En su proyecto de nación 2018-2024, AMLO pretende un rescate del campo, revisar millonarios contratos derivados de la reforma energética, un gobierno "austero, sin lujos ni privilegios" y reducir sueldos de altos funcionarios públicos hasta en un 50%.



Todo para incrementar programas sociales y reducir la pobreza, que alcanza a más de 53 millones de personas y con más de siete millones viviendo en pobreza extrema.



El problema es que muchos mexicanos y analistas le critican una falta de propuestas concretas, bajo una retórica "populista" que podría conducir al país por la misma senda de la crisis económica en Venezuela.



Una de las mayores interrogantes es la relación de AMLO con el presidente estadounidense Donald Trump y sobre todo, cómo dos modelos tan antagónicos funcionarán a ambos lados del Río Bravo, en temas tan vitales como migración y negociaciones hacia un renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



De su lado, el gobierno estadounidense aseguró que nada cambiará.



"Creo que a la gente le sorprendería pero el presidente Trump tendrá el mismo trato con él que el que tiene con otros líderes extranjeros. Espera reunirse con él pronto", declaró John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente norteamericano.



"Una reunión entre los líderes puede dar resultados sorprendentes", añadió en una entrevista con la cadena Fox News.



Para los analistas el problema no es a corto plazo. Sino, más tarde. "Una política fiscal más flexible podría ayudar a AMLO a impulsar el crecimiento para el próximo año, pero estamos preocupados de que una estrategia más populista e incierta afecte el crecimiento a largo plazo", precisó un informe de Capital Economics. AFP/NA