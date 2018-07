Agrupaciones del justicialismo de San Fernando recordaron el 44 aniversario del fallecimiento de Perón

En la tradicional esquina de Avellaneda e Intendente Arnoldi, se emplazo un nuevo busto de Juan Domingo Peron, en el 44 aniversario del fallecimiento de quien fuera tres veces Presidente de la Nacion y fundador del Justicialismo. Alli se dieron cita representantes de las distintas agrupaciones peronistas del distrito.

Al respecto, Pablo Peredo, Presidente del Partido Justicialista de San Fernando, expreso: "Es una jornada triste históricamente; nuestros padres y abuelos nos han contado como fue el día que murió Evita y el que murió Perón, cono la noticia corrió entre el pueblo, y aquel llanto, la marcha de antorchas en el funeral de Evita, el velatorio del General, siempre son recordados con mucha tristeza. Hoy el peronismo de San Fernando, por iniciativa del Consejo partidario, colocó un nuevo busto en la tradicional esquina de Las Tropas y Avellaneda; además, se realizó una misa en Nuestra Señora del Carmen con una homilía que nos lleno el alma; y aquí un sacerdote bendijo el busto. Compañeros de distintos espacios tomamos la palabra, y destacamos que la unidad del peronismo sacará el país adelante, porque tanto en Provincia como en Nación vemos que no hay otro camino que la unidad de todos los peronistas".



En tanto Cristina Maderna agregó "En estos momentos tengo muchos sentimientos, y me alegra que cada vez que recordamos a Perón vengan más compañeros, y cuando vienen jóvenes, mejor. Eso me hace sentir que el día que nosotros no estemos habrá alguien que levantara su palabra, teniéndola en su pensamiento, y no dejará que nadie lo olvide. Estoy muy orgullosa de ser peronista, porque Perón dejo un legado a cada compañero que quiera hacer el bien por otro argentino bien asegurado. Espero que de todo esto que estamos padeciendo hoy en el país, podamos resurgir y que las cosas sean mejores".



Por su parte, otro histórico militante, Jorge Pessaresi, recordó: "Estamos reinaugurado este busto del General Perón; hace 44 años, el día amaneció también neblinoso y con llovizna, cuando nos enteramos de la muerte del Presidente de la Nación y segundo Padre de la Patria, el Teniente General Juan Domingo Perón, hoy en la inmortalidad. Toda la gente salió a la calle, cerraron las fábricas, los comercios. Esa noche, en el Congreso de la Nación, donde se velaron sus restos. Había una cola de cinco cuadras, la lluvia eran las lágrimas del pueblo que lloraba su muerte. Eso sirvió para regar a la República Argentina de peronismo".



Y el concejal de Unidad Ciudadana, Ignacio Alvarez finalizó diciendo: "Para nosotros, es un hecho importante recordar a Juan Domingo Perón y con el a todos los hombres y mujeres que hicieron y hacen el peronismo de San Fernando, todos aquellos que se desarrollaron a partir de su militancia e identidad, y lograron llevar adelante un país con trabajo, industria y Justicia social, las banderas a las que seguimos y nos comprometemos en el día a día para que nuestra Argentina tenga trabajo, desarrollo industrial, independencia económica, soberanía económica y Justicia social, que es el gran legado que dejó Perón al pueblo argentino. Decimos esto en un contexto donde la timba financiera y entregar la soberanía política al FMI es el único rumbo del gobierno actual que deja a cantidad de compatriotas sin trabajo, industria, comercio, y que es lo que nos tiene que unir a los peronistas para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria".