30/06/2018 - 15:28 | Economia / Los salarios no recuperan terreno frente a la inflación, según estadísticas oficiales Herramientas: Compartir: El índice de salarios subió 2,7% en abril con relación a marzo, informó hoy el INDEC, un número que resultó similar al índice de inflación de ese mes, pero en el acumulado del primer cuatrimestre acumularon una pérdida de 3 puntos respecto de la evolución de los precios.

Según el organismo encargado de las estadísticas, en el caso del personal registrado, el indicador aumentó 2,8%, con un alza del 3,5% en el sector privado y del 1,5% en el público.



El Indice de Precios al Consumidor del INDEC de abril registró un alza del 2,7%, acumulando en el primer cuatrimestre un incremento del 9,6%.



De este modo, los empleados del sector público registrado sufrieron una pérdida de poder adquisitivo superior a un punto, sólo contabilizando abril.



El Gobierno junto con el Banco Central habían fijado una meta de inflación del 15% para todo el año, pero la corrida cambiaria y las dificultades para frenar el dólar llevaron a desestimar esa previsión en la evolución de los precios.



El índice de salarios total verificó un incremento de 2,7% en abril respecto de marzo, como consecuencia de la suba de los salarios registrados de 2,8% y de 2,3% en el sector privado no registrado -que también estuvieron por debajo de la inflación-.



Según la información oficial, el indicador que mide los salarios del sector registrado acumuló en los últimos 12 meses un aumento de 23,7%, como consecuencia del incremento de 24,9% del sector privado registrado y el aumento de 21,8% del sector público.



De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central se corrigió al alza la proyección de alza de inflación, de 20,3% al 22%.



El índice de salarios total mostró un crecimiento en los últimos 12 meses de 24,1%, como consecuencia de la suba 23,7 % del total registrado y de 25,6% del sector privado no registrado.