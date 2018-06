29/06/2018 - 18:23 | Economia / El Dólar marcó nuevo récord y superó los $29 pese a intervención del BCRA Herramientas: Compartir: ver más imágenes El dólar se disparó hoy a $29,57 en medio de una nueva corrida cambiaria, a pesar de que el Banco Central subastó fondos del FMI y de las reservas por U$S 450 millones, en un intento por equilibrar el fuerte crecimiento de la demanda. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, el billete cerró a $28,55 para la punta compradora y $29,57 para la vendedora.



Así, la divisa ganó 90 centavos de un día para el otro, superó por primera vez la barrera de los $29 y alcanzó un nuevo máximo histórico.



Ante la fuerte corriente compradora, durante la semana el dólar acumuló un incremento de 6,55%, mientras que a lo largo del mes subió 15,9%.



En las pizarras del Banco Galicia, llegó a ser ofrecido a $29,90.



En los mostradores del Banco Nación, terminó a $29,40 tras cotizar a $28,80 por la mañana.



Tal como sucedió el jueves, el Banco Central licitó US$ 150 millones que el organismo tiene incorporados al programa de licitaciones diarias por cuenta del Ministerio de Hacienda.



Esos billetes forman parte de los US$ 7.500 millones prestados por el FMI para refuerzo presupuestario.



Además de ese monto, el Banco Central decidió subastar otros US$ 300 millones de las reservas para intentar estabilizar el mercado.



“El precio promedio de corte se ubicó en $28,9567, siendo el mínimo precio adjudicado de 28,60”, sostuvo en un comunicado.



El dólar mayorista, por su parte, aumentó 75 centavos a $28,85 centavos, por lo cual a lo largo de la semana acumuló una suba de $1,84.



Operadores señalaron que el volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 1.017,210 millones.



Analizaron que las subastas realizadas por la autoridad monetaria no alcanzaron para abastecer la persistente demanda.



El día anterior, a moneda norteamericana había saltado 62 centavos, a $28,67.



En medio del nerviosismo de la city porteña, el presidente Mauricio Macri aseguró que el Gobierno no se desviará en su plan de “achicar el déficit fiscal”. Volver